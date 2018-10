09/10/2018 - Estado presente

El PE ayudará a personas que sufrieron la quita de pensiones

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, recibió a un grupo de personas con discapacidad, familiares, transportistas y trabajadores de instituciones que se manifestaron ayer en plaza Independencia debido al incumplimiento del programa federal Incluir Salud dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Estamos agradecidos por el apoyo del gobernador –Juan Manzur– como del ministro de Gobierno y Justicia – Regino Amado-“, dijo Mónica Medina, mamá de una pequeña con síndrome de Down que recibe atención del programa. Y agregó: “Nuestro reclamo es para que no se aplique el decreto 432/97 (creado en el gobierno de Carlos Menem) que es inconstitucional. No se deben quitar las pensiones no contributivas”.

El ministro Amado, en tanto, resaltó que el Ejecutivo se puso a disposición de estas personas. “Vamos a hacer las gestiones necesarias ante Nación para que se respete el programa. Es incomprensible que en la provincia no haya una delegación nacional que atienda estos temas. Estamos hablando de tucumanos y tucumanas que necesitan de esas prestaciones, la salud es vital.”

Y continuó: “El Gobernador ha pedido que intervengamos para que se respete la atención y rehabilitación. Vamos estar a la par de las familias y los trabajadores”.

Este programa transfiere fondos para garantizar que todas las personas titulares de pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad. Además, financia la cobertura médico asistencial a personas con discapacidad y sus familiares, transportistas y representantes de instituciones que prestan servicios de salud, transporte y educación. El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde señaló que “mediante la Disposición Nº 217/2018 de esta Agencia Nacional de Discapacidad, se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades con el Decreto Nº 432/97, de suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez”.

Frente a ese panorama, los notificados deben concurrir a la Anses para realizar el reclamo correspondiente y así evitar inconvenientes con el cobro. Quienes hayan sido notificados deberán concurrir al organismo con los papeles solicitados. “Los requisitos son irrisorios. Te dan 10 días para presentar los certificados. Es poco tiempo. Si no se cumple ese plazo, te suspenden la pensión tres meses, un año”, explicó Medina.

“Están haciendo recortes a los más vulnerables. No pagan a las instituciones educativas, a los transportistas y la rehabilitación. No sabemos hasta cuando nos aguantarán”, reclamó Medina.

Sin cobrar

En tanto, desde el sector de los transportistas contaron que hace ocho meses que no cobran los honorarios del servicio que prestan y “que puede haber posibles recortes”.

“Las pensiones no solo implican asistencia para el discapacitado, significa: educación en un establecimiento, obra social –incluir salud-. A través del programa la persona accede a rehabilitación según su patología como el traslado”, puntualizó Diego Ibañez, vocero del grupo.

Y cerró: “Todos trabajamos para brindarle un bienestar al discapacitado. No tiene que haber recorte”, cerró.