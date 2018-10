AMPLIAR El alejado por pedofilo José Cox

Exigen expulsar a exobispo chileno José Cox

Víctimas chilenas del obispo José Cox quedaron estupefactas ante el mea culpa del movimiento alemán Padres de Schoenstatt, tras reconocer que sabían de los abusos sexuales cometidos por el ex arzobispo de La Serena.

"Me golpeó la carta. Es muy irrelevante, demasiado texto y buenas palabras. Ahora se dan cuenta de que no escucharon, que no sintieron, que no acogieron, que no respondieron", expresó Abel Soto, uno de los denunciantes que ya declaró ante la Fiscalía.

Soto llamó a los Padres de Schoenstatt a transparentar otros casos, pues aseguró que "Cox no es el único", consignó el diario La Tercera.

Cox fue el primer nombre de la alta jerarquía de la Iglesia Católica que se conoció como abusador sexual de menores y debió dejar el obispado de La Serena en 1997, a los 63 años, pero continuó realizando labores administrativas encargadas por el Vaticano en Roma, y también en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), en Colombia.

Nuevas denuncias se conocen contra Cox cuando el presidente chileno, Sebastián Piñera, inició el pasado viernes una gira por Europa y el 13 de octubre será recibido por el Papa Francisco.

El mandatario, en entrevista con el diario español El País, admitió que la crisis en la Iglesia le preocupaba, "soy católico y creo en Dios", dijo.

Criticó el actuar de la jerarquía y afirmó que "en algunos casos ocultó, en otros relativizó y eso terminó haciendo que la crisis fuera mucho más grave, mucho más profunda y mucho más dañina para la Iglesia católica que lo que habría sido si lo hubiera enfrentado con mayor coraje y verdad", declaró Piñera.

El mandatario es sobrino del centenario expresidente de la Conferencia Episcopal y también obispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera. Denunciantes de Cox revelaron esta semana que el tío del Jefe de Estado veía como los besaba en la boca. Cox fue sacado del país en 2002, cuando ya se perfilaba que las denuncias se harían públicas. En la actualidad, reside en Vallendar (Alemania), en la casa general de los Padres de Schoenstatt, cuando nuevos casos han surgido. Esta semana, un video en redes sociales mostró al obispo emérito con un menor, desatando una ola de recriminaciones.

El superior general del Instituto secular de los Padres Schoenstatt, el argentino Juan Pablo Catoggio, detalló que las imágenes son de hace cinco años y que el sacerdote, de 85 años, tiene "signos de demencia senil, no es autovalente y depende de la enfermería".

La autoridad admitió que "desde su período en La Serena, conocimos diferentes testimonios -también por medios de prensa y a través de conversaciones y encuentros- que hacían referencia a situaciones abusivas cometidas por parte de Francisco José Cox.

Gracias a la formación recibida posteriormente en prevención de abusos y acompañamiento de víctimas, constatamos que en ese momento no respondimos como la situación lo requería". Contó que "a fines del año pasado recibimos una denuncia formal realizada por una persona, residente en el extranjero, de un hecho ocurrido en Alemania en 2004. Acogimos al denunciante y realizamos la investigación según la normativa de la Conferencia Episcopal Alemana y la Conferencia de Ordenes Religiosas. Toda la información fue enviada a la Fiscalía Federal. Igualmente, enviamos esa información a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma, que aún la analiza".

"Deploramos todo acto de abuso, lamentamos el sufrimiento de las víctimas y apoyamos plenamente que la justicia civil y los tribunales eclesiásticos aclaren los hechos, para que se conozca la verdad y se haga justicia. Tenemos la disposición de colaborar en todo", finalizó Catoggio.

Para el chileno Hernán Godoy, quien testificó también ante la fiscalía, "sería ideal, en el caso mío y de los que hemos sido víctimas, que se apure todo el proceso canónico y civil".

"No le deseo la cárcel, sinceramente quiero que en vida sea destituido de toda esta nobleza que tiene, del cargo en la Iglesia. Es un arzobispo emérito, tiene fuero, yo pido que sea expulsado, más allá de eso no va a haber nada, hay que ser realista", concluyó Godoy.