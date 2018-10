03/10/2018 - Diputados

Ratificó el Presupuesto y rechazó las críticas de la oposición

Ante numerosos reclamos de los diputados kirchneristas para que el Gobierno rehaga la ley de leyes, el jefe de Gabinete defendió el proyecto y enfatizó en la necesidad de llegar al equilibrio fiscal.

Marcos Peña ratificó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2019 y dijo que el proyecto tiene “coherencia” y “los valores correctos para poder encarar este equilibrio fiscal que necesitamos como país”.

Frente a las duras críticas del kirchnerismo para que el Gobierno rehaga la iniciativa, a partir del nuevo acuerdo con el FMI, el jefe de Gabinete se mostró convencido del plan de gastos y recursos enviado al Parlamento.

Consideró que este presupuesto “nos va a permitir reducir nuestra vulnerabilidad al financiamiento externo” y “deberíamos estar todos de acuerdo en la búsqueda de un equilibrio fiscal, porque genera una economía más estable”.

El ministro coordinador destacó en la sesión de este miércoles el “ejercicio muy positivo de acuerdo político” con los gobernadores y señaló, por otra parte, que el presupuesto es “austero” pero tiene “prioridades claras” ya que, por ejemplo, “el gasto social representa el 77 por ciento del gasto primario”.

Peña abogó por que cuando concluya el mandato de Mauricio Macri “podamos terminar de completar las reformas estructurales para tener una economía que nos permita crecer de manera sustentable”.

También se refirió a la proyección del dólar y aclaró que “la zona de no intervención cambiaria que hemos propuesto en nuestra actual política monetaria no fija un precio futuro, sino justamente una zona donde no interviene el Banco Central (de 34 a 44 pesos), con lo cual es un error pronosticar en base al valor superior de ese número”. “Estamos seguros que el régimen de tipo de cambio flotante es lo que nos permite absorber estos shocks”, agregó.

En una respuesta breve, que englobó a todas las preguntas que le habían hecho los legisladores del FpV-PJ, el jefe de Gabinete subrayó estar “discutiendo el presupuesto de manera civilizada” y manifestó que la Comisión de Presupuesto como el recinto son el “marco adecuado para dar los debates necesarios”.

“Tenemos un diagnóstico distinto sobre el país que recibimos, sobre lo que hicimos nosotros, y seguramente el año próximo en la arena electoral se podrá plantear”, les dijo a los diputados de la bancada K.

Por último, sentenció: “Ratificamos este presupuesto, ratificamos las medidas que estamos tomando para ordenar la economía argentina, ratificamos la prioridad en el cuidado social, ratificamos la profundización del federalismo. Y esperamos que a través del diálogo parlamentario se pueda lograr el mayor consenso posible”.

La ronda de preguntas la había iniciado el diputado Axel Kicillof, que calificó al presupuesto como “un dibujo”, y a quien le siguió también con un discurso muy crítico Fernanda Vallejos. La legisladora denunció el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuestionó la fuerte devaluación y afirmó que “las mentiras tienen las patas cada vez más cortas”.

La economista preguntó si “van a financiar la fuga de divisas con deuda”, y se quejó de que no se hayan dado a conocer las nuevas condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario, anticipando que presentarán un proyecto para exigirlo. Al final, advirtió que “quienes voten este presupuesto que garantiza el ajuste para pagar los intereses de la deuda que ustedes contrajeron, van a ser responsables por el agravamiento de la crisis que este programa engendra”.

A su turno, Silvina Frana disparó con una artillería de datos, “la mayoría extraídos del INDEC”, aclaró, y sostuvo que “el ajuste no va a empezar con el Presupuesto 2019, el ajuste ya empezó”. Mencionó que en estos casi tres años hubo “devaluación del 300%, tasa de interés casi del 70%, las tarifas aumentaron entre un 700% y 1.500%, la inflación acumulada es del 116%, el estimador mensual de la actividad económica registra una caída de 6,1% a junio de 2018”, entre otros.

“¿Cómo piensan que con un presupuesto de ajuste van revertir esta situación que evidentemente genera exclusión y pobreza?”, preguntó la legisladora santafesina.

Haciendo hincapié en el aumento del desempleo, el diputado Hugo Yasky reclamó que “crece la ola de despidos en todo el país” y que en el conurbano se registra “un 3,5% por encima del promedio de desocupación de América Latina”. Esto, “se combina con la inflación y la recesión, lo que genera hoy un verdadero dolor y penuria social”.

“Este es un presupuesto claramente hecho fuera del país por tecnócratas que no tienen la proximidad que tenemos nosotros con el dolor de millones de argentinos”, consideró el secretario de la CTA de los Trabajadores y pidió: “Rehagan el presupuesto, convoquen a los docentes, a los trabajadores, escuchen a la pequeña y mediana empresa, pongan un oído en lo que pasa en la sociedad y no solamente en lo que diga el FMI”.

Con preguntas de sus seguidores en Twitter, Facebook e Instagram, el legislador Fernando Espinoza expresó que “este presupuesto que mandaron es una mentira, lo tendrían que volver a hacer”. Además, opinó que tiene un “efecto de insensibilidad” y de endeudar al país “interna y externamente como nunca”.

“Hay tres efectos: mentira, insensibilidad e irresponsabilidad”, continuó y calificó al presidente Mauricio Macri como “el más endeudador de toda la historia argentina”. “Después de tres años no le pueden echar la culpa a nadie. La gente dice ‘no se puede más, así no se puede seguir, hay que cambiar el rumbo económico’. Este presupuesto es inviable, háganlo de nuevo”, finalizó.

Por su parte, el neuquino Darío Martínez afirmó que “de ninguna manera podemos sostener el presupuesto que ustedes han presentado” ya que en el artículo 125 “claramente bajan la zona desfavorable del haber jubilatorio de todos los patagónicos”, algo que Peña había desmentido en una sesión informativa anterior, remarcó.

“Pero además nos han dedicado cuatro artículos para meternos la mano en el bolsillo”, y entre ellos especificó que la ley de leyes propone reducir “en un 18%, 20% el salario a cada trabajador petrolero porque van a tener que pagar más impuesto a las Ganancias”. Y concluyó: “El presupuesto es invotable, no hay patagónico bien parido que pueda acompañar el presupuesto del FMI”.

Otro de los que cuestionó el presupuesto fue José Luis Gioja, quien remarcó las diferencias entre las cifras dadas por Peña y las del Presupuesto. Mientras que su compañera de bloque María Emilia Soria habló de “anarquía económica” y aseguró que “los niveles de improvisación de este Gobierno no tienen precedentes”.