03/10/2018 - IPV

Reunión para avanzar en la construcción de 400 viviendas

El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) citó hoy a los representantes de empresas y de trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) para tratar cuestiones relativas a la demora del inicio de cuatro obras, de 100 viviendas cada una, en el Gran San Miguel de Tucumán.

Según la información, que dio a conocer el IPV a través de un comunicado, “las partes expusieron sus argumentos por las cuales las obras no dieron inicio, resaltando los representantes de la construcción, el perjuicio que les ocasiona el no inicio de las mismas, en cuanto a la perdida de fuentes laborales. Por ello, tanto el Instituto de la Vivienda como las empresas constructoras se comprometieron a dar inicio de obra en un plazo no mayor a 30 días”

.De la reunión participaron Emilio Graña (Ingema S.R.L.), Jorge Garber (Gama S.A.), Eduardo Mateo (Mateo Constructora S.R.L.) y Eduardo Meneghini (Queñoa S.A.), por parte de las empresas. Por su parte, los obreros estuvieron representado por el Secretario General de la UOCRA Tucumán, el David Acosta.