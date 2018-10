AMPLIAR La comunidad LGBTI movilizada

30/09/2018 - LGBTI

Paraguay: Con marcha, exigen respeto a la diversidad sexual

La comunidad de lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) marchó por las calles de Asunción y otras ciudades reclamando educación sexual y enfoque de género en niños y adolescentes de escuelas primarias, además, el respeto al derecho de diversidad sexual.

Detalles.

En la capital paraguaya, un millar de integrantes del colectivo denominado Diversxs, marchó hasta la Plaza de la Democracia, donde sus líderes pronunciaron diversos reclamos.

Lia Flecha, una de las voceras de la comunidad, dijo en entrevista con The Associated Press que “durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) no hubo avances en el respeto a la diversidad sexual”.

“Y en esta administración gubernamental de Mario Abdo Benítez (que comenzó el 15 de agosto) no hay signos de que vaya a haber progresos en el reconocimiento de nuestros derechos violentados como, por ejemplo, cambiar de nombre masculino a femenino en la cédula de identidad”, lamentó Flecha. “Tampoco Abdo Benítez levantó la prohibición dictada por Cartes para que en las escuelas primarias no haya educación sexual y enfoque de género a los niños y adolescentes”.

Paraguay, por pedido de organismos civiles con apoyo de la Iglesia Católica y otras congregaciones cristianas como Pro Vida y Pro Familia, no aceptó la recomendación de Naciones Unidas para instruir a niños sobre la diversidad sexual.

El argumento oficial para no cumplir la sugerencia es que la Constitución establece que el matrimonio se realiza sólo entre un hombre y una mujer.

En Paraguay no existe estadística oficial sobre la cantidad de homosexuales.

David González, otro portavoz del colectivo, explicó a la AP que los gobiernos sucesivos de Paraguay desde hace unos 15 años “se negaron a firmar un documento elaborado por las Naciones Unidas para empezar a censar a los individuos no heterosexuales”.

En la ciudad de Encarnación, a 440 kilómetros al sur de Asunción, los militantes LGBTI marcharon por el centro la urbe repudiando, entre otros puntos, la impunidad de unos 28 asesinatos en la vía pública en todo el país desde 1989 de gay, lesbianas y transgéneros.

En tanto, por primera vez se hizo el sábado y desfile gay en Ciudad del Este, a 320 kilómetros al este de Asunción, en la frontera con el estado brasileño de Paraná.

La policía no reportó incidentes durante los desfiles.