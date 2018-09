28/09/2018 - Reunión

Randazzo y Manzur encabezaron su contracumbre peronista

El gobernador tucumano Juan Manzur y el dirigente político Florencio Randazzo mantuvieron en las últimas horas una "contracumbre" para evaluar la construcción de una propuesta electoral dentro del peronismo de cara a 2019 , mientras otros referentes del PJ presentaban su "alternativa nacional".

El encuentro se desarrolló este jueves en la Casa de Tucumán, en paralelo al encuentro que mantuvieron en la Capital Federal el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey ; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa ; el gobernador cordobés, Juan Schiaretti , y el jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Angel Pichetto , para oficializar su armado político electoral por el peronismo no kirchnerista.

Randazzo mantiene diálogo directo con Massa, Urtubey y Pichetto e incluso fue invitado a este encuentro por intermedio de su diputado Eduardo "Bali" Bucca, sin embargo, los contactos no llegaron a buen puerto: en ambos grupos reconocen que existen "diferencias, matices", aunque "no irreconciliables".

"Nosotros hemos sido coherentes y no viajamos con Macri al exterior, ni votamos a favor de ningún ajuste", señalaron a NA fuentes cercanas al ex ministro de Transporte, que se mantiene activo y en diálogo con varios intendentes y gobernadores, entre ellos el sanjuanino Sergio Uñac y el chaqueño Domingo Peppo.

Si bien hay líneas tendidas entre ambos sectores, tanto Manzur como Randazzo reclaman "construir una alternativa desde el peronismo a partir de hechos concretos, posicionamientos, y no a través de puestas en escena y fotografías", pudo saber esta agencia.

Más allá de la presentación oficial de los cuatro principales promotores de este nuevo espacio del peronismo federal, Massa se refirió este viernes a una posible confluencia de dirigentes del peronismo y otros sectores "independientes" y señaló que "no es momento de plantear candidaturas porque es faltarle el respeto a la gente".

Sin embargo, dio a entender que le gustaría que el conductor del programa Showmatch, Marcelo Tinelli, se incorpore al grupo: "Marcelo [Tinelli] es un tipo que tiene una mirada hacia la política cercana, una mirada sensible. No participa activamente, pero ojalá se integre a esta idea de crear una alternativa en la Argentina", consideró el exdiputado en declaraciones a la radio La Red.

Además, Massa señaló que la intención es generar "una alternativa frente al fracaso de Macri", y consideró que la intención es "saltar esa trampa en la que permanentemente nos intentan imponer de Macri o Cristina", quienes están "justificando sus fracasos en los errores del otro".

A su vez, Urtubey, en una rueda de prensa que ofreció en la Capital Federal explicó que la idea es genera un "frente", sumar más adhesiones y luego realizar elecciones primarias para definir las candidaturas para las presidenciales de 2019.

Específicamente, el mandatario provincial se pronunció a favor de sumar a "partidos provinciales", y destacó que se busca que haya diversidad de ideas. "Lo nuestro no pretende tener uniformidad porque no es una agrupación, es un frente. Queremos que haya una Argentina que diga que el mundo no termina en [Mauricio] Macri o Cristina [Kirchner], que hay una alternativa", insistió.