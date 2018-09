28/09/2018 - Presidenciales brasileñas

Madonna contra Bolsonaro en campaña globalizada

La estrella del pop mundial Madonna se embarcó en la campaña presidencial de Brasil, que comienza a globalizarse, sumándose a las críticas del movimiento feminista contra el candidato Jair Bolsonaro, al que acusan de "misógino" y "autoritario".

Detalles.

Desde el hospital donde está internado, Bolsonaro dijo que los medios están implicados en una campaña para desprestigiarlo.



La cantante norteamericana divulgó en las redes sociales una foto suya con el aspecto de una mujer golpeada y con la boca cerrada con un una adhesivo sobre el cual se lee la palabra "Liberat".

Junto a la foto aparecen las frases #El no nos va a desvalorizar, #El no nos va a oprimir y #El no nos va a callar, que son las mismas invocadas por el movimiento de mujeres contrarias a Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal (PSL).

En esa corriente, que tiene cerca de dos millones de seguidores en las redes sociales, participan intelectuales, cantantes y actrices como la mundialmente famosa Sonia Braga.

La resonancia internacional de los comicios de Brasil, el país más rico y poblado de América Latina, ha crecido en las últimas semanas.

La semana pasada la revista británica The Economist dedicó su portada al capitán retirado del Ejército Bolsonaro, que se perfila como favorito para vencer la primera vuelta del 7 de octubre.

El influyente semanario económico calificó a Bolsonaro como una "amenaza para América Latina" debido a sus posiciones comparables a las del mandatario norteamericano Donald Trump.

Si bien Bolsonaro está al frente de las intenciones de voto con el 27%, también lidera la lista de rechazos con el 44%, según la encuestadora Ibope.

Y el núcleo de ese rechazo es femenino porque el 52% de las encuestadas aseguró que jamás lo votaría ni en la primera vuelta del 7 de octubre ni en el eventual balotaje del 28 del mismo mes.

El carácter refractario de Bolsonaro en el público femenino puede explicarse en sus declaraciones abierta u oblicuamente misóginas y sus posiciones aparentemente cómplices con los hombres violentos.

Bolsonaro divulgó rl miercoles un mensaje en las redes sociales lamentando la "campaña" de los medios en su contra y atribuyendo la misma a una supuesta estrategia que busca "descontruirlo".

Fue en respuesta a un artículo publicado hoy por la revista Veja que obtuvo el expediente judicial del juicio de divorcio del candidato y su exesposa en 2007.

Bolsonaro cumplió ayer 15 días internado, tras ser apuñalado en el abdomen por un hombre durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais.



"Parte de los medios lanza sus últimos ataques con la intención de descontruir mi imagen, el sistema agoniza vamos a vencer", tuiteó el candidato del Partido Social Liberal desde el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo.

En 2007 la exesposa del candidato, Ana Cristina Valle dijo que Bolsonaro era violento, disimulaba propiedades para evadir al fisco y que le robó dólares, reales y joyas de una caja de seguridad del Banco de Brasil.