AMPLIAR Jaldo en Las Talitas

27/09/2018 - Las Talitas

Jaldo se mostró preocupado por el aumento de la pobreza

El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a cargo del Ejecutivo, dejó inaugurada la plaza Alejandro Heredia, en Las Talitas, y allí aprovechó para referirse a las nuevas cifras (con aumento) que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).

“Es triste, lamentable, que en un país en el que producimos alimentos para el mundo haya cada vez más pobres. La pobreza crecio y lo veníamos anunciando cuando decíamos que el Gobierno Nacional no estaba acertando con las variables macro económicas”, afirmó Jaldo, que además explicó que “nos decían que la inflación iba a ser de un 17% y hoy se habla que llegará a 42; y el dólar decían que iba a estar en $25 y está en $40. Y todo esto se traslada a los precios. Hoy las familias no la están pasando bien porque la plata del sueldo no les alcanza. Ni hablar de los que no tienen un ingreso digno”.

Asimismo, el Vicegobernador, expresó que “en los momentos difíciles como los que estamos atravesando es cuando más unidos tenemos que estar. Eso es lo que hacemos con el gobernador Juan Manzur, ponemos la cara y acompañamos a la gente día a día”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, añadió que “las medidas económicas que se vienen tomando desde hace tres años no han sido acertadas y todo eso se traduce en desempleo y pobreza”. De todas formas Amado destacó que “por suerte en Tucumán tenemos un Gobernador y un Vicegobernador que se preocupan por generar fuentes genuinas tanto en el sector privado como en el público”.