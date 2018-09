AMPLIAR Alvaro Garcia Linera hojea el libro del mar

27/09/2018 - #MarParaBolivia

Bolivia espera que CIJ sea "tajante" en la obligación de negociar una salida soberana al mar

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer que Bolivia espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sea "tajante" en la obligación de negociar una salida soberana al mar con Chile, en la lectura del fallo de la demanda marítima boliviana prevista para el 1 de octubre.

Detalles.

El 23 de marzo de 2011, Bolivia dio un giro a su política marítima boliviana y anunció la decisión de llevar a tribunales internacionales el diferendo con Chile, ante la falta de propuestas "concretas, útiles y factibles" por parte del Gobierno de ese país.

Bolivia oficializó en 2013 la demanda en contra de Chile ante la CIJ para obligarlo a negociar una salida soberana al océano Pacífico.

"Consideramos que el 1 de octubre también la Corte va a ser igual de tajante en torno a esa necesidad, a esa obligatoriedad de negociar esta salida soberana al océano Pacífico", dijo García Linera a Radio Panamericana.

Bolivia demanda que su vecino cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al océano Pacífico, que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.

En 2015 "se logró una primera victoria que ha demolido 100 años de mentiras de cierta parte de la diplomacia chilena que quiso ocultar que, primero, no teníamos costa (...) y, segundo, de que el tratado de 1904 resolvió todo y no hay pendiente y la corte le dijo no señores", recordó el mandatario.



García Linera lamentó que la diplomacia chilena recurra a las mentiras para confundir a su población sobre el litigio en la CIJ, a contrapelo de un spot en el que asegura que "Bolivia pidió que la Corte obligue a Chile a entregar su propio territorio para darle un acceso plenamente soberano al océano Pacífico".

En septiembre de 2015, los miembros del CIJ echaron por tierra por 14 votos contra dos la impugnación de Chile y el argumento de que el diferendo marítimo quedó zanjado en un tratado limítrofe suscrito en 1904.

El petitorio que se presentó ante ese tribunal es el siguiente: a) Que Chile tiene la obligación de negociar, con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico; b) Que Santiago incumplió dicha obligación; y c) Que ese país debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia un acceso plenamente soberano al Pacífico.