AMPLIAR Juan Francisco Mitjans junto a Benjamín Nieves

25/09/2018 - Prevención

Tucumán celebró el Día del Consumo Responsable

Una vez más, las principales compañías cerveceras del país, miembros de Cerveceros Argentinos, salieron a la calle a concientizar sobre el consumo responsable de bebidas con alcohol. El Día Mundial del Consumo Responsable fue el pasado viernes 14 y se celebra en septiembre en más de 40 países, y como su nombre lo indica, fue pensado para promover el consumo inteligente.

Este año, la campaña se centra en la seguridad vial, promoviendo distintas acciones bajo el hashtag #SiTomoNoManejo. En este marco, más de 2.000 empleados de todas las compañías salieron el viernes a intervenir artísticamente distintos espacios públicos a lo largo del país, junto a BA Paste Up, un grupo de artistas urbanos que se dedican a realizar intervenciones en la vía pública, a través de la técnica de pegatinas (paste up), lo que genera collages colectivos. En esta oportunidad, pusieron manos a la obra para crear un mensaje de conciencia. Con esta campaña, diferentes calles del país se llenaron de coloridas frases que intentan advertir sobre los peligros de consumir bebidas con alcohol antes de conducir e intentan promover un consumo saludable e inteligente. Ahora, las paredes del país gritan: “pasarla bien es no pasarse”, e intentan transmitir la importancia de generar un cambio de hábito en la sociedad.

En Tucumán, ciudad donde Cervecería y Maltería Quilmes tiene su cervecería en Acheral y una planta de gaseosas en Manantial, más de 70 empleados intervinieron artísticamente el Murallón de la Olla en el municipio de Yerba Buena, con mensajes que buscan concientizar. Benjamín Nieves, secretario de transporte de la provincia, reafirmó su compromiso con el consumo responsable, y en este marco, afirmó: “con la plena convicción de encontrarnos en el camino correcto en pos de la mejora sustancial en materia de seguridad vial y destacando la loable tarea que viene desarrollando Cervecería y Maltería Quilmes en materia de prevención de siniestros viales bajo el hashtag #SiTomoNoManejo, apoyamos y alentamos este tipo de acciones que no reconocen otro fin que el de salvar vidas”.

Una responsabilidad compartida

La toma de conciencia es importante ya que el consumo de bebidas con alcohol disminuye la capacidad de manejo y genera alteraciones en el sistema nervioso central que dificultan hacerlo con precisión y seguridad. De esta forma, se trastorna la percepción visual, el tiempo de reacción y la coordinación motriz, generando complicaciones en cuanto a la velocidad, la distancia y las demás situaciones relativas al vehículo.

Para generar cambios de hábito en la sociedad es fundamental el trabajo colectivo entre los diferentes actores de la sociedad: sector privado, público, padres, familias, escuelas. Desde Cerveceros Argentinos se ha trabajado incansablemente durante los últimos años para instalar en todos los sectores de la sociedad el consumo responsable. Por este motivo, en 2015 adhirió a los compromisos de la International Alliance For Responsible Drinking (IARD), organización internacional que nuclea a los principales productores de bebidas alcohólicas del mundo y dedicada a reducir el consumo nocivo de alcohol. Más adelante, en 2016, las campañas impulsadas desde Cerveceros Argentinos tuvieron como eje terminar con la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Y en los dos últimos años, la Cámara trabajó fuertemente en la difusión de #SiTomoNoManejo, proponiendo evidenciar los efectos de las bebidas alcohólicas en la conducción.

La campaña 2018 atravesó a todo el país y será replicada en otras ciudades con cervecerías como Corrientes, Quilmes, Zárate, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe.

En este marco, Juan Francisco Mitjans, Gerente de Asuntos Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes, comentó: “creemos fundamental unir fuerzas entre todas las compañías cerveceras, comerciantes y consumidores para lograr instalar hábitos positivos en la sociedad en relación al consumo inteligente de bebidas con alcohol. Agradecemos mucho la participación del Intendente Martiniano Molina, el apoyo del sector público es clave para poder avanzar en esta problemática multicausal”.

Por otro lado, Alejandro Berlingeri, Director Ejecutivo de Cerveceros Argentinos agregó: “el consumo de bebidas alcohólicas puede darse de forma responsable y evitando la conducción. Nuestro rol radica en la capacitación y concientización de los consumidores. Además, afirmó: “Debemos terminar con la especulación de cuánto alcohol se debe ingerir para que los controles viales den positivos. El alcohol en sangre del conductor, profesional o no, debería ser siempre cero para que el riesgo de accidente baje considerablemente.”