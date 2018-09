25/09/2018 - Paro nacional

Una multitud marchó contra el ajuste de Macri en Tucumán

Miles trabajadores de diferentes organizaciones obreras, sociales y políticas se unieron para manifestarse contra las políticas de gobierno que viene ejecutando el gobierno nacional.

En Tucumán después de varios años las centrales obreras (CGT, CTA) coincidieron en unirse contra el ajuste y el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A las 9.30, el grueso de los manifestantes comenzó a concentrarse en la Plaza Urquiza para marchar hacia la plaza principal, Plaza Independencia. Los trabajadores de las organizaciones de Adiunt, Sidiunt, Sadop, ATE, Prensa, Madres de Plaza de mayo, UOCRA, Vialidad, Enfermeros, ATEP, Conciencia Ambiental, Fodecus, CTEP, Aeronáuticos, Visitadores Médicos, UDT, Reguladores de Energía, Ferroviarios, La Martín Fierro, Unidad Ciudadana, Partido Obrero, estudiantes, jubilados, SMT, telefónicos, Peones de Taxis y otra más, marcharon y realizaron el acto central frente a la Casa de Gobierno.

Los principales dirigentes coincidieron en seguir en la lucha si el gobierno nacional no cambia el rumbo de la economía y de las malas decisiones que afectan a la clase trabajadora. Los referentes pidieron y dejaron un mensaje bien concreto al gobernador de la provincia Juan Manzur y a los diputados al exigir que no se deje presionar, que no se deje extorsionar con Macri y sus pésimas políticas. Pidieron que no firmen el presupuesto del próximo año, que recomienda el FMI porque traerá más hambre y más miseria al pueblo.

El titular de la CTA en Tucumán, Oscar Gijena, fue contundente sobre el gobierno nacional “ este gobierno tiene un plan sistemático que está en marcha defendido por los medios de comunicación, por un ejército de periodistas y no se viene equivocando como quieren hacernos creer. “Es un modelo sin equivocaciones, no es un error, están haciendo lo que vinieron hacer. Y nosotros tenemos el mandato de los trabajadores para enfrentar este modelo, con organización con unidad, con militancia. Debemos tener estrategia y táctica para darle pelea a todas las injusticia que vive el pueblo argentino”.

Durante la mañana también se llevaron adelante cortes de rutas en diferentes puntos de la provincia por la CCC, UOCRA y organizaciones sociales.

Ruta 38 - traza vieja y nueva - a la altura del río Gastona, Concepción. Ruta 38 altura Arroyo Barrientos - solo traza vieja- Aguilares. En la Ruta 38, protestaron a la altura de la cancha de las Carreras. Corte en Ruta 38, traza vieja, a la altura del Km 690 (Empresa Massaline Particulares (La Coha). También en la ciudad de Graneros cortaron la Ruta Nacional 157 a la altura de la bifurcación con ruta provincial 308.

Los obreros también hicieron sentir el reclamo hasta pasadas las 13, en el Puente Lucas Córdoba.