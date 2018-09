21/09/2018 - Ministerio de Educación

Lichtmajer disertó ante la OEI sobre la educación en Tucumán

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, expuso el modelo educativo de Tucumán ante especialistas de todo el mundo. El titular de la cartera educativa participó del Panel Desafíos y Oportunidades de la Argentina del Siglo XXI

Es en el marco del Tercer encuentro del ciclo Ejes estratégicos de la Argentina del S XXI, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Equipo de Gestión Económica y Social (EGES), Consultoría Integral en Gestión Pública.

Del encuentro también participaron Silvina Gvirtz (Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del Partido de La Matanza), Gustavo Iaies (Director de Administracón y Desempeño Educativo – CADE ESEADE), Jaime Correas (Licenciado en Lengua y Literatura. Director General de Escuelas de Mendoza) y Guillermina Tiramonti (Experta en educación. Profesora e Investigadora Principal, FLACSO). La moderación estuvo a cargo de Andrés Delich (Director OEI Argentina).

Lichtmajer hizo hincapié en la necesidad de reforzar la participación de la sociedad en la acción educadora. En este contexto, Educación sin Paredes lleva propuestas educativas para toda la familia a espacios públicos, el Programa de Aprendizaje Social (PAS) aboga por la convivencia pacífica en el ámbito escolar. Por su parte, el Gabinete estudiantil G21 brinda un espacio de participación para que el estudiantado pueda formar parte de las políticas públicas educativas.

“Voy a empezar con dos confesiones: estoy completamente de acuerdo en que hay aspectos básicos que no pueden ser desatendidos tales como hacer las operaciones básicas. La segunda, tiene que ver con que los adultos no siempre tenemos la reacción más adecuada al momento que nos toca vivir. Tenemos que educar distinto a como fuimos educados y eso no es un desafío sencillo”, inició el ministro.

A su vez, indicó que “el momento actual tiene la característica que la generación más chica maneja las tecnologías del conocimiento mejor que la generación adulta. Esto es la revolución más profunda que nos toca vivir. El desafío es como entramos a una educación plenamente reticular, es decir global y local a la vez” y añadió: “Si no miramos al mundo no hay proyección, pero hay que ir a las escuelas, conocer en que contextos están. Sin orgullo por lo propio no hay desarrollo posible y nunca puede la educación abandonar el objetivo enmancipador que la constituye como tal”.

Resaltó que el sentido de pertenencia, es vital para el éxito del modelo educativo. Es por ello que a través de las propuestas Los artistas van al escuela, Mi primer escuela “Científicos van a su escuela” y las asociaciones de padres se pretende establecer un vínculo entre ex alumnos y miembros de la comunidad educativa con sus instituciones.

También se refirió a la incorporación de la primera docente Trans en el sistema, la realización del Festival Identidades – evento destinado a la cultura juvenil-, el fortalecimiento del Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas y la incorporación del Lenguaje de Señas en las escuelas, todas ellas acciones tendientes a la inclusión, la integración y la participación.

La única unidad posible es en la diversidad, sobre la base de derechos garantizados, uno de ellos es el de la diferencia. No es tolerancia, esa es una palabra demasiado fría. Es amor, empatía, pero es más que tolerancia, va un poco más allá en cuanto a lo diverso”, dijo.

Lichtmajer, comentó la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Para ello, Tucumán creó la Dirección de Calidad Educativa e implementó cinco evaluaciones: Aprender (nacional) Enseñar (nacional), PISA (OCDE), ERCE (UNESCO) y EMECE (provincial).

El fortalecimiento de la preparación para el trabajo mediante la Escuela de los Trabajadores y Nuevas tecnicaturas específicas fueron dos temáticas relevantes en la exposición. La promoción de la participación docente mediante el Programa Provincial de Formación Docente, Universal y Gratuito FORMAR y los intercambios internacionales, produjeron resultados positivos en la capacitación docente y su implementación en el aula.

“En Tucumán tenemos el programa FORMAR que es formación docente para poder avanzar en base a las prioridades y a lo necesitan las escuelas. La democracia es más participativa y la escuela es la democracia. Solo se puede hablar de la escuela si se habla de la plena vigencia del Estado de Derecho. Tenemos que decir participativamente”, comunicó.

Despertar vocaciones y lograr convenios de cooperación científica y tecnológica es uno de los ejes más importantes de los nuevos paragismas educativos, es por ello que las experiencias de INNVOC, Educatec y el Club de Robótica dijeron presente en la mesa panel.

“El conocimiento debe tener una dosis empírica muy fuerte. Si yo en una escuela del conurbano salgo a caminar, veo muchos conocimientos de la comunidad que me ayudan a reconstruir lazos con la escuela. La escuela no puede ser cerrada. Nos necesitamos todos unos a otros para reconstruir lazos, que está un poco dañado. Esto es la relación entre alumnos, docentes y el núcleo familiar, con toda la heterogeneidad que planteamos”.

Finalmente, tomó la palabra sobre el rol que ocupa el Estado en los sistemas educativos “El Estado tiene un rol fundamental en dos cosas: la primera estructural, en el caso de la alfabetización digital sin caminos no podemos.

Hay un rol indelegable. El esfuerzo es colectivo, y por último hablemos de la esperanza. Cuando la frase era ‘Esto es lo que hay’ aparece la frase ‘Otro mundo es posible’ y este es el incentivo más grande que un niño, un joven necesita. Sin esto es momento de colgar los guantes del ámbito educativo. ‘Para todos, todo, me parece una idea mucho más enmancipadora´”, culminó.