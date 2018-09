21/09/2018 - Súperliga

El Santo recibe al Bicho en la Ciudadela

El partido de San Martín de Tucumán vs Argentinos por la sexta fecha de la Superliga será este domingo 23 de septiembre a las 11 horas locales en el Estadio La Ciudadela.

San Martín de Tucumán viene de perder 1 a 0 ante Vélez en Liniers y sigue entre los últimos puestos de la tabla con 2 puntos.

Argentinos, por su parte, también se quedó con las manos vacías en la quinta jornada tras caer 1-0 ante Boca como local. El equipo de Alfredo Berti acumula 5 puntos en lo que va del campeonato, con un triunfo, dos empates y dos derrotas.

No podés cambiar mucho", había adelantado Fernando Fligman, consultado por el tucumano, de cara al choque contra Argentinos el domingo a las 11. No es mucho, pero por la importancia de los nombres, son dos cambios que de concretarse no pasarán desapercibidos: dos en la defensa y uno arriba. Y vuelve el 4-4-2 clásico.

El arco seguirá en manos de Ignacio Arce, a quien pueden criticarlo algunas más otras menos, pero nadie puede dudar que el Negro se la banca y por algo nunca ha salido del arco desde que agarró la titularidad. Sobre el lateral derecha continuará Emiliano Purita y el primer marcador central será Lucas Acevedo.

Las variantes empezarían a partir de aquí: el técnico interino analiza la posibilidad de incluir a Damián Schmidt por Matías Cahais y, aunque se barajaba la posibilidad del debut como titular del chileno Fernando Cordero, Maxi Martínez conservará su lugar.

El medio sería el mismo que viene jugando Fabián Espíndola, Adrián Arregui, Matías García y Nico Giménez, y arriba, ¡¡¡tatan tatan!!! Marcos Figueroa en lugar de Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler.

Las variantes empezarían a partir de aquí: el técnico interino analiza la posibilidad de incluir a Damián Schmidt por Matías Cahais y, aunque se barajaba la posibilidad del debut como titular del chileno Fernando Cordero, Maxi Martínez conservará su lugar.

El medio sería el mismo que viene jugando Fabián Espíndola, Adrián Arregui, Matías García y Nico Giménez, y arriba, ¡¡¡tatan tatan!!! Marcos Figueroa en lugar de Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler.