20/09/2018 - Salud

Alzheimer: el tsunami silencioso que afecta a 500 mil argentinos

Desde 1994, el 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. La fecha se implementó para ayudarnos a tomar conciencia y trabajar sobre la prevención y la eliminación del estigma que pesa sobre las personas que padecen esta enfermedad. Desde 2012, se extendió a todo el mes, siendo septiembre el Mes Mundial del Alzheimer.

1/8 lo padecen. En Argentina, se estima que 1 de cada 8 adultos mayores de 65 años padecen la enfermedad de Alzheimer u otra demencia. Hay en nuestro país más de 500 mil personas que lo sufren.

3 segundos. Se calcula que cada tres segundos, alguien en el mundo es diagnosticado con demencia. Según la OMS hay 50 millones de personas que la padecen y entre el 60% y 70% de esos casos corresponden a Alzheimer. Se prevé que para 2050 se triplique esa cantidad.

6 hábitos saludables. Son los que pueden ser el escudo protector de la salud del cerebro: mantenerse estimulado cognitivamente, alimentarse de manera saludable, controlar los factores de riesgo cardiovascular, realizar actividad física, conservar el bienestar emocional y mantener la actividad social

7 factores de riesgo. Sedentarismo, tabaquismo, hipertensión, obesidad en la adultez, diabetes, depresión y baja educación formal. En todos los casos, se trata de factores modificables, por lo que mediante diferentes iniciativas se podría disminuir el riesgo de Alzheimer.

8 millones de latinoamericanos. Según la OMS, para el año 2030 habrá casi 8 millones de personas con demencia en América Latina, siendo la región donde se prevé el crecimiento más acelerado en los próximos años.

10 décima edición de la Caminata Nacional por el Alzheimer. El evento gratuito, organizado por Fundación INECO con el objetivo de concientizar a la comunidad, se realizará el sábado 22/9 en Plaza Sicilia (Av. Libertador y Av. Sarmiento, CABA) a las 10 hs.

El costo social y económico de la enfermedad:

818 mil millones de USD es el costo social total de la demencia a nivel mundial estimado por la Asociación Mundial del Alzheimer en 2015. Este valor equivalía al 1,1% del producto interior bruto (PIB) mundial. Para 2018 se espera que alcance el billón de dólares y para el 2030, los dos billones.

42,7 mil millones de USD es el costo total de la demencia estimado en 2015 para América Latina.

13,7 mil millones de USD es el costo del cuidado informal (provisto por familiares o cuidadores que no reciben remuneración) estimado en 2015 para América Latina, lo que representa un 32% del costo total.

58% de las personas que padecen demencia viven en países de ingresos bajos y medianos y se espera que en estos países presenten un mayor crecimiento aún, llegando a un 63% en 2030 y 68% en 2050.

18 si el costo social total de la demencia a nivel mundial fuera un país, ocuparía el décimo octavo puesto en la economía global.

*Fuente: The World Alzheimer Report 2015, The Global Impact of Dementia: An analysis of prevalence, incidence, cost and trends Disponible: https://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2015.pdf