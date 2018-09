AMPLIAR 'Plaza Sésamo' y la sexualidad de sus afamados títeres. Una increible polémica (foto: Ansa)

19/09/2018 - Comunicado

Insólita desmentida de Plaza Sésamo: "los títeres no tienen sexo"

"Bert y Ernie son gays", confirmó un guionista de "Plaza Sésamo", quien terminó así con años de especulaciones sobre el tipo de relación que unía a ambos Muppets, pero generó una disputa con la productora del célebre programa infantil.

Detalles.

"Cuando comencé a escribir para el show televisivo en 1984 ya estaba con mi pareja, Arnie. Mi relación con él fue el modelo para crear esos personajes", sostuvo Mark Saltzamn, quien durante quince años trabajó en "Plaza Sésamo".0 La entrevista concedida por el guionista al sitio Queerty.com provocó una rápida reacción del equipo que produce el programa, transmitido en Estados Unidos por PBS, que realizó una firme desmentida al afirmar que "los muñecos no tienen orientación sexual". Mark y Arnie (el cineasta Arnold Glassman, fallecido en 2003) estuvieron en pareja durante veinte años. "Yo escribía los sketch, Arnie era un obsesivo compulsivo y me molestaba porque yo era desordenado. Esta era la dinámica entre Bert y Ernie", explicó Saltzman. Sesame Street Workshop publicó en un comunicado que los muñecos "era solamente amigos". "Fueron creados para enseñarles a los niños que se puede ser buenos amigos de personas que son completamente diferentes. Si bien son hombres y poseen rasgos humanos, siguen siendo dos títeres y no tienen orientación sexual", indicó el texto. Este argumento fue apoyado por Frank Oz, el titireteo de "Star Wars", quien se inició en Plaza Sésamo como mano derecha del creador de los Muppets, Jim Henson.

"Si Mark quiere creer que Bert y Ernie son gays está bien, pero no lo son", afirmó.

"Además, para qué preguntárselo? Importa realmente?". Hay mucho más en un ser humano que ser o no gay", sostuvo.

Junto a Big Bird, Elmo, Cookie Monster y Miss Piggy, Bert y Ernie ocupan un rol muy importante en el programa infantil creado por Henson. No es la primera vez que la presunta homosexualidad de dos marionetas crea tensiones en Plaza Sésamo: en 2011 Sesame Workshop rechazó una petición online que pedía que los muñecos contraigan matrimonio.

Dos años más tarde, una célebre portada del New Yorker titulada "Momento de alegría" los retrataba abrazándose mientras seguían por televisión la decisión de la Corte Suprema estadounidense sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Y en 2014, en Irlanda del Norte, la negativa de un pastelero a realizar una pastel con Bert y Ernie provocó una pequeña crisis constitucional. Si de polémicas se trata, "Plaza Sésamo" tuvo su buena dosis.

En 2012, durante la campaña electoral presidencial, el popular Big Bird fue "adoptado" por el entonces candidato demócrata Barack Obama para protestar contra los anunciados recortes a PBS por su rival republicano, Mitt Romney. También la nube de la pedofilia sobrevoló Plaza Sésamo cuando la cadena televisiva se vio obligada a desplazar al actor Jim Clash, quien durante 30 años había sido el titiretero de Elmo, tras una serie de acusaciones por haber mantenido relaciones sexuales con chicos adolescentes.