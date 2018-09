18/09/2018 - Recitales

Banda Sinfónica ofrece un concierto de valses, marchas y bossa

Con valses vieneses, marchas célebres y música brasileña, la Banda Sinfónica de la Provincia –conducida por el maestro Álvaro García, se anticipa a la primavera y este miércoles a las 22, en el Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) ofrecerá un concierto, con entada libre y gratuita.

El espectáculo se realiza en el marco de la 58º edición del Septiembre Musical.

El repertorio incluirá Marcha Radetzki, Marcha Egipcia, Marcha Napoleón y Vals Emperador , de Johann Strauss, junto a las amables melodías de Danubio Azul, de Johann Strauss (h); también tocará Billboard, de John N. Klohr; La Leyenda del Maracaibo, de José Alberto Pina; Up, de Michael Giacchino y arreglos de Michael Brown. Para el final la Banda Sinfónica transitará la bossa con temas clásicos como Desafinado, de Antonio Carlos Jobim; So danco samba, de Antonio Carlos Jobim y Festa do interior, de Moraes Moreira y Abel Silva.

Creada en 1874, la Banda Sinfónica es una de las más antiguas del país. En sus comienzos contaba únicamente con cornetas, pifanos y tambores, hasta que en el año 1960, incorporó instrumentos de cuerdas tales como viola, violonchelo y contrabajos, con lo que alcanzó su mayor esplendor, teniendo más de 100 integrantes. En los últimos tiempos, bajo la conducción del maestro García, ha tenido un cambio notable en su repertorio con la incorporación de obras populares.