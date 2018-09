AMPLIAR Roxana Miranda junto a otra dirigente de la Agrupación de Deudores Habitacionales (Andha) interrumpía la homilía , ayer

18/09/2018 - Escándalo

Abusos sexuales marcan Te Deum de Fiestas Patrias

La grave crisis de la Iglesia Católica chilena sacudida por imparables denuncias de abusos sexuales cometidos por el clero, marcaron la celebración del tradicional Te Deum Ecuménico con motivo del 208vo aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno, que dio inicio al proceso de Independencia de España.

Detalles.

La ceremonia debió encabezarla el deán de la Catedral Metropolitana, Juan de la Cruz Suárez, en reemplazo del cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Este último debió ausentarse luego que la justicia lo citara a declarar como supuesto encubridor de abusos cometidos por el clero.

La homilía fue pronunciada por el monje benedictino Benito Rodríguez, quien afirmó que la Iglesia "se debe poner en camino para que Chile pueda sanar sus desconfianzas y abrirse a la ternura, al perdón, la compasión".

Añadió que "un país sin confianzas no tiene futuro alguno y nunca podrá desarrollarse de manera integral, sustentable y sostenida en el tiempo. Asimismo emplazó a la ciudadanía a acoger a los inmigrantes que llegan en busca de nuevas condiciones de vida para sus familias. "A ellos queremos abrirles las puertas no solo de la oficina de inmigración sino también de nuestros corazones. A veces por miedo, o desconfianza quizás, no lo hacemos. Y los que vienen de otras latitudes americanas nos aportan una diversidad que nos enriquece, y que se expresa en colores y sabores distintos, otros ritmos y maneras de vestir, tonadas y giros de vocabulario que nos sorprenden", expresó. Entretanto, en las afueras de la Catedral Metropolitana se registraban incidentes protagonizados por el Movimiento Ciudadano EDR en contra del proyecto de Identidad de Género aprobado por el Congreso. Y al interior de la Catedral, la ex candidata presidencial Roxana Miranda junto a otra dirigente de la Agrupación de Deudores Habitacionales (Andha) interrumpía la homilía en el preciso momento en que la Iglesia Católica reconocía la crisis que atraviesa.

"Hoy nos toca presidir esta solemne celebración del Te Deum en un momento muy particular, porque estamos pasando por tiempos recios, como decía santa Teresa. Nuestra Iglesia de Chile vive un tiempo de purificación quizás como nunca antes en su historia".

"Creemos que hablar desde esta precariedad, sin pretender negarla o esconderla es también nuestro aporte al hoy de nuestra historia, intentando acoger con humildad y con generosidad nuestros errores, sin pretender privilegios o algún trato especial, y sin renunciar al desafío y la responsabilidad de una profunda conversión en Espíritu y en verdad, para ser mejores testigos de ese Evangelio que hemos recibido y que llevamos en vasijas de barro", dijo Rodríguez.

Las dos mujeres fueron detenidas por Carabineros y llevadas a un retén policial.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, comentó también la homilía y dijo que "la propia iglesia sabe mejor que nadie que se equivocó, corresponde hoy día un acto de purificación. Espero que la iglesia de nuestro país pueda no solamente superar sino también enfrentar los tiempos oscuros en los que se cometieron tantos abusos con nuestros niños y jóvenes".

En el Ministerio Público hay 119 causas abiertas por la presunta comisión de delitos sexuales por parte de 167 personas imputadas y 178 víctima, de las cuales, 79 eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.