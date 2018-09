18/09/2018 - Súpérliga

Forastello se despidió del Santo

Rubén Forestello acordó su desvinculación de la dirección técnica de San Martín de Tucumán luego de la derrota ante Vélez, por 1-0, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Superliga.

El semestre no fue el mejor para el Yagui: disputó cuatro encuentros por el torneo, con dos derrotas (ante Rosario Central y el Fortín) y dos empates (Unión y Gimnasia de La Plata). Además, quedó eliminado en la Copa Argentina tras caer contra Boca.

Forestello es la tercera víctima que deja la jornada de la Superliga. Ayer se habían ido Alfredo Berti, de Argentinos, y Juan Pablo Pumpido, de Patronato.

"No hemos tenido supuestamente el arranque necesario, es lógico a mi entender pero no tan lógico para quienes piensan diferente, y se ha tomado esta decisión", admitió el entrenador a El Tucumano que este martes se despidió del plantel y concretó los trámites administrativos para su desvinculación.

"Tengo una muy buena relación con la dirigencia, con los jugadores y con toda la gente del club, por la valoración que nos ha dado, por el respeto. Esto no es una situación normal, esto es fútbol y uno tal vez no lo esperaba, me ha pasado en otros lugares, me pasará el día de mañana algo parecido y lo entiendo como tal", señaló.

En este sentido, analizó también que "no se han conseguido los resultados que la directiva esperaba, respeto la decisión, más allá que uno siempre cree que puede encaminar un proceso".

En cuanto a los jugadores, consideró que "los chicos van a estar bien, tenemos dos partidos de local y están dentro de las posibilidades que tenemos, además Ciudadela está invicta desde mi llegada. A lo mejor el cambio les hace bien con respecto a lo que viene".

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de asumir en un nuevo equipo, señaló que "no esperaba esto que sucedió, no estoy con ánimos para encarar otra situación diferente. Todavía no lo digiero".