17/09/2018

Trece frases que naturalizan la violencia de género en Chile

"Detrás de un gran hombre hay una gran mujer", "Deberías ser un poco más femenina", "Ser mamá es lo más lindo de ser mujer", son algunas de las 13 frases cotidianas que naturalizan la violencia de género en Chile.

Detalles.

Lo sostiene la Organización No Gubernamental World Vision, que con el apoyo de la Unión Europea, editaron la publicación "No me lo digas más" donde "ilustra la violencia simbólica que sufren diariamente mujeres y niñas".

Frases, situaciones o expresiones que "usamos, sin muchas veces darnos cuenta, y que son nocivas para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria", señaló la ONG.

Sandra Contreras, directora de World Visión, explicó en diálogo con ANSA que la iniciativa surgió en el marco de un proyecto con la Unión Europea y que apunta a "analizar nuestros comportamientos, ver ciertas conductas, actitudes y mensajes que traemos de generaciones anteriores".

"Qué hacer para desnormalizar ciertas creencias", preguntaron y la respuesta fue un folleto que busca reflexionar sobre frases que, "si bien puede que no sean violentas, marcan y te llevan a pensar que las mujeres no tienen la misma capacidad que los hombres".

Citó la frase tan común de "Los niños no lloran" que ha servido, indicó, para deshumanizar el valor de los sentimientos".

Para hacer más atractiva la publicación, se convocó a artistas locales, quienes eligieron una frase y la representaron.

Consultada sobre la importancia del lenguaje, la funcionaria fue enfática en asegurar que son las palabras las que construyen la realidad. "Si modificamos el lenguaje podemos cambiar la realidad", mencionó citando al biólogo chileno Humberto Maturana.

Sandra Contreras, enfermera de origen peruano con ocho años de residencia en Chile y especializada en desarrollo infantil, opinó que "la discriminación no es un fenómeno que se dé sólo en este país, todos lo estamos viviendo igual".

"Lo bueno es que hay un despertar, tanto aquí como en otros países de Latinoamérica" y contó que "No me lo digas más" es una iniciativa que se quiere replicar.

Valoró que "el tema se está poniendo en la mesa, ya estamos haciendo algo, y nosotros también queríamos contribuir".

En cuanto a la raigambre del machismo en la cultura latinoamericana, sostuvo que "tiene que ver con factores culturales: no nos hemos cuestionado las formas".

Pero también ha habido toda una estructura legal que lo reforzaba, y que tampoco es cuestionada porque "siempre fue así". Hasta que grupos comienzan a interpelar, como ocurrió en el siglo pasado con el derecho a voto para las mujeres.

Lo mismo ha ocurrido con la violencia, añadió, y describió que hicieron una investigación sobre modos de crianza donde "el castigo es una forma de disciplina".

"Tenemos que entender que el mundo está cambiando, el acceso a la información es distinto, antes eran los padres y la escuela, pero ahora hay mucha información. Si uno es consciente de que los niños tienen acceso a la información, debo entender qué es lo que quiero que aprendan: que sólo obedezcan o tengan un juicio", ejemplificó.

Aclaró que "no se trata de que los niños hagan lo que quieran. Hay que saber fijar límites, sin dañar al otro. Si aprendemos a escuchar, algo muy difícil en los adultos, y empezamos a educar con el ejemplo, se van a ir generando relaciones más fuertes, reducir el individualismo y la violencia".

Por último, en cuanto al lenguaje, se mostró partidaria de buscar lenguajes más inclusivos, "porque eso quiere decir que estamos mirando a todos en la mesa, y no sólo yo, ni que unos son más importantes que otros. Es bueno que nos veamos en una relación de simetría", concluyó.