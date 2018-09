AMPLIAR Bolsonaro baja en las encuestas

16/09/2018 - Presidenciales brasileñas

Bolsonaro reaparece en campaña con una transmisión en directo desde el hospital

El candidato presidencial Jair Bolsonaro lloró y se refirió ayer a un posible fraude en las elecciones en Brasil, en su primera declaración luego de sufrir un atentado el 6 de septiembre por el que aún continúa hospitalizado.

Detalles.

En un video que transmitió en directo por sus redes sociales, acostado en la cama del hospital de Sao Paulo en el que se encuentra y con una sonda en su nariz, el exmilitar lloró al recordar las circunstancias del ataque y mientras hablaba de su familia.

Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, también se dirigió a sus "amigos de las Fuerzas Armadas" para pedirles que piensen en "quién sería el ministro de defensa de ustedes" en caso de que el PT vuelva al poder y pidió que todos los brasileños "miren lo que está pasando" en Venezuela. "Su pueblo (el venezolano) es víctima de un Gobierno apoyado por el PT" y "nosotros no podemos llegar al nivel que ellos llegaron", apuntó.

Además, de cara a las elecciones del 7 de octubre, manifestó: "la posibilidad de fraude en la segunda vuelta, incluso en la primera, es concreta". El ultraderechista se refirió a la posibilidad de que, en el caso de que Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), se convierta en el nuevo presidente de Brasil, intente liberar de prisión a su correligionario Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en la cárcel desde abril condenado por corrupción.

"Si no ha intentado huir (hablando de Lula) es porque tiene un plan B. No puedo pensar en otra cosa que no sea que ese plan B se materialice en un fraude", consideró. El candidato del Partido Social Liberal (PSL) lidera en las últimas encuestas, con entre el 24 y 26 por ciento de las intenciones de voto. Sin embargo, hay un amplio porcentaje de la población que lo rechaza y por eso, también según las pesquisas, perdería en todos los escenarios de segunda vuelta, que tendría lugar el 28 de octubre si ningún candidato supera el 50% de los votos.

Tras ser sometido a una operación de urgencia el jueves, Bolsonaro evoluciona bien y, por primera vez desde que fue hospitalizado, dejó hoy la sala de cuidado intensivos y fue trasladado a una unidad de terapias semiintensivas. Los médicos informaron del traslado de su "buena evolución clínica", pero no han dado ninguna indicación sobre la posible fecha de su alta o sobre las restricciones que tendrá una vez que deje el hospital.

Fuente LGC (dpa/EFE) Deutsche Welle