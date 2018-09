13/09/2018 - Tecnología

El futuro es el smartwatch

"Con un mercado de los smartphones en saturación, el Apple Watch es el futuro y por eso Cupertino está apuntando al concepto de salud como bienestar y es la firma que tiene más credibilidad" en eso, opinó el experto en tecnología, Roberto Verganti.

Verganti es docente de Liderazgo e Innovación en la Escuela de Gerenciamiento del Politécnico de Milán y analizó los lanzamientos de Apple de ayer que no habían sido en principio muy bien recibidos en Wall Street.

Hoy la sociedad de la manzana se recuperaba en la Bolsa y analistas observaron que apostó una vez más al precio, convencidos de que sus fanáticos estarán dispuestos a gastar de más para tener en sus manos el nuevo objeto del deseo.

Para Verganti, los precios de los dispositivos son elevados "pero todo nuestra vida está dentro del teléfono y hay productos fashion que cuestan casi como un iPhone" pero no tienen la misma utilidad.

"Siempre hay muchas expectativas en el iPhone, pero no creo que ya podamos esperar grandes saltos en el futuro. El mercado de los teléfonos inteligentes se encuentra en fase de saturación, no hay sobresaltos, sino novedades de naturaleza incremental. Como la realidad aumentada aplicada a la cámara de fotos, que nos acerca al concepto de teletransportación, y el aprendizaje automático con chips de inteligencia superior. Todas novedades puestas en escena por Apple, pero que no son fácilmente reconocibles", explicó el especialista.

"Apple sigue manteniendo una fuerte identidad e innovación abriéndose a sectores nuevos, como hizo en su momento con la música y las aplicaciones. Con los Apple Watch hay espacios de crecimiento", prosiguió.

"Cupertino tiene una estrategia muy fuerte hacia la salud: no se aproxima del modo clásico, se aleja del concepto de temor, hospitales y burocracia para dar a la salud un valor de bienestar, de tomar el cuidado de nosotros mismos, de prevención. La salud como proyecto de vida", explicó.

"Esta, para mí, es una revolución que desde el punto de vista social tendrá un fuerte impacto, también en Italia. Ahora mismo los proyectos sobre salud digital cuentan con enormes inversiones", consideró Verganti.

"Otro elemento a favor del Apple Watch es tener el dispositivo en la muñeca y conectado, una ventaja respecto de los teléfonos que se vuelven más grandes. Es difícil intuir el futuro en este momento, pero tal vez en diez años nos arranque una sonrisa ver las fotos de hoy de teléfonos tan grandes. El Watch está abriendo un camino en esto", agregó.

"Luego de los últimos años de dificultades en los que la competidora Samsung se acercó muchísimo, en este momento Apple tiene una fuerte identidad con Tim Cook, que se muestra como un líder modernmo, atento a la privacidad y a la persona, también a la vida personal, y pienso que los usuarios confían en él.

Respecto de la potenciación del sector salud es la firma que tiene más credibilidad en este tema", subrayó el experto italiano.

Verganti considera "improbable" un traslado de la producción de Apple desde China hacia Estados Unidos como pidió Donald Trump, en el marco del conflicto arancelario y comercial de Washington con Pekín.

"En China existe una tecnología productiva consolidada por lo que haría falta mucho tiempo para mudar la producción, con los consecuentes retrasos y aumento de costos", concluyó Verganti.

(ANSA).