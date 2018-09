AMPLIAR Despojado acto en el palacio de La Moneda, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, a 45 años del Golpe de Estado en Chile

11/09/2018 - Apatía

Solitario acto de Piñera, a 45 años del Golpe

El presidente de derecha Sebastián Piñera y su gabinete recordaron ayer los 45 años del cruento golpe militar en Chile, en un acto despojado y solitario en el palacio de La Moneda, sede de gobierno.

Detalles.

A cuatro cuadras, en la sede del ex Congreso Nacional, la oposición de centro izquierda recordó unida a los caídos, entre ellos al presidente mártir, Salvador Allende, quien murió mientras la sede de gobierno ardía en llamas. Los museos adhirieron a la fecha permitiendo escuchar los audios y leer los testimonios de ese fatídico día, donde el mandatario socialista advirtió que no saldría vivo desde palacio gubernamental.

En su tercer discurso a las 10.30 horas, minutos antes de que todas las emisoras fueran silenciadas por las marchas militares, dejará prácticamente su testamento político.

La generación que hoy tiene más de 55 años recordó a través de las redes sociales lo que estaba haciendo al medio día de ese Once, viralizándose el bombardeo a La Moneda cuando muchos subieron a los techos y vieron las bombas de los aviones de la Fuerza Aérea caer con certera sobre el palacio Toesca.

A las 12.52 (16.52 GMT) pidieron detenerse en cualquier lugar para recordar al presidente Allende, que pone fin a su vida.

La brigada Clodomiro Almeyda del Partido Socialista colgó un enorme lienzo desde los puentes del río Mapocho con la leyenda "a 45 años, nada ni nadie está olvidado".

El Museo de la Memoria revivió el minuto a minuto de ese día, y el Precolombino reivindicó que "la memoria no se oculta, no se ignora, es imposible de borrar. 45 años han pasado desde el golpe de 1973 y no olvidamos un sólo día ni a una sola víctima".

"Porque los museos tienen un rol social que cumplir, recordamos los testimonios publicados en el libro Compartiendo Memoria: 30 años del Museo Chileno de Arte Precolombino (2011), institución cuya historia se inicia y transcurre durante la última década de la dictadura", añadieron y colocaron el link para leerlos.

En La Moneda, Piñera reflexionó sobre los 45 años desde el golpe militar, y afirmó que "sin duda, el 11 de Septiembre del 73 es una fecha que divide a los chilenos y que genera distintas y a veces contradictorias interpretaciones".

Añadió que lo relevante es "no profundizar las divisiones y los odios que cruzaban Chile en ese tiempo, sino aprender las lecciones y sacar las enseñanzas de ese período de la historia".

A su juicio, "hemos aprendido la importancia de cuidar, querer y proteger nuestra democracia, y la sana convivencia entre los chilenos" y opino que "el 11 de Septiembre de 1973 nuestra democracia no murió de muerte súbita y sorpresiva. Todos sabemos que venía enferma, muy enferma, y desde hacía mucho tiempo".

No obstante, reafirmó que "ninguna circunstancia, ningún contexto va a justificar jamás los graves, sistemáticos, reiterados y condenables atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante el período militar en nuestro país".

En el ex Congreso, la oposición efectuó un acto unitario con la presencia de dirigentes de la Democracia Cristiana, socialistas, pepedé, socialdemócratas, comunistas y Frente Amplio.

La senadora Isabel Allende, hija del depuesto mandatario, comentó que "a pesar de ser un día de recuerdos, sentimientos y emoción, me siento orgullosa". "Creo que hemos hecho un acto republicano, unitario, amplio y donde hemos justamente reencontrado en los valores de la verdad, justicia y fortalecimiento de la democracia", agregó.

La diputada comunista Carmen Hertz reivindicó en tanto la acusación constitucional en contra de jueces de la Corte Suprema que otorgaron beneficios carcelarios a militares condenados por delitos de lesa humanidad. "Por décadas los familiares y movimientos de derechos humanos, exigimos justicia a quienes debían impartirla. Los tribunales y en especial la Corte Suprema, callaron sistemáticamente los crímenes denunciados y solo reconocieron 40 años después", apuntó.

La ex senadora demócrata cristiana Carmen Frei expresó que "Las consecuencias del 11 de septiembre el país las vive todavía hoy. No sabemos dónde están cientos de detenidos desaparecidos y aún no se aclaran todos los crímenes cometidos", entre ellos el de su padre, Eduardo Frei Montalva, ocurrido en 1982. "Los pactos de silencio, desgraciadamente, siguen en pie, y en miles de hogares todavía se espera verdad y justicia", agregó la hija del ex gobernante.