09/09/2018 - Presupuesto

Macri cierra mañana la negociación con gobernadores

Los números grandes están acordados, pero hay detalles clave que definir. No hay marcha atrás con el fondo sojero, a pesar de la suba en las retenciones a exportaciones. Santa Fe protesta y avisa que no estará presente. San Luis sí, pero con fuertes quejas. El PJ promete que, igual, habrá Presupuesto 2019.

Mauricio Macri quiere cerrar mañana la negociación con las provincias por el Presupuesto nacional 2019. Casi todos los gobernadores, a pesar de las protestas, terminarán acompañando al Gobierno en este proyecto de Presupuesto que debe plasmar el ajuste que se comprometió con el FMI para el año próximo. Esa fue la decisión del Gobierno y en eso trabajó desde hace más de un mes Rogelio Figerio. La negociación final de mañana entre gobernadores y Macri fue un pedido del peronismo. El propio Miguel Pichetto pidió que el Presidente recibiera personalmente al peronismo para comprometerse. Deuda, obras en provincias, retenciones y transferencias están en el menú final para mañana.

Macri busca tener un fuerte respaldo político que le permita encarar con mayor tranquilidad la última parte de la negociación con el Fondo Monetario y para eso necesita despejar cualquier duda sobre el control político del país. No es menor el tema: los inversores, como vienen haciéndolo desde hace tiempo, quieren saber qué chances tiene Macri de reelegir el año próximo como garantía de que nada cambiará. Algunos peronistas lo entienden, sobre todo mirando su propia interna en la que no aparece un candidato definido aun y con el fantasma de Cristina de Kirchner siempre sobrevolando, y apoyan a Macri en esto, pero no son todos.

La idea es que el proyecto de Presupuesto ingrese a Diputados el viernes, que es el plazo para presentarlo de acuerdo con la normativa y que llegue a la Cámara con consenso de los mandatarios provinciales. Los gobernadores inclusive se reunirán mañana mismo antes de la reunión con Macri. Se encontrarán para unificar posiciones en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a las 10, mientras que a la tarde los espera el Presidente.

La última reunión de gobernadores en el CFI fue animada por el tucumano Juan Manzur y asistieron Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Roxana Bertone (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y los vicegobernadores de Chaco y La Rioja, Daniel Capitanich y Néstor Bosetti.

De la foto que busca el Gobierno mañana, se retiró el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien anticipó el fin de semana que toma distancia de esa estampa, lo cual ayer mismo causaba malestar en Cambiemos. El santafesino dijo que las provincias "no somos responsables del déficit nacional y es injusto que las provincias lo paguemos", aludiendo a la necesidad del Gobierno del ajuste para bajar el déficit fiscal.

"Es casi imposible que el Gobierno (provincial) se haga cargo de todos los gastos que va a traspasar Nación. Obligaría a hacer recortes brutales en otras áreas", advirtió Lifschitz y dijo que le preocupaba que "un debate que puede ser razonable no termine siendo un aval de todos los gobernadores a la totalidad del proyecto económico".

"Los gobernadores somos autónomos, en mi caso falta un trecho para la foto con el Gobierno", remarcó el socialista y agregó que "llevamos ya casi tres años de gestión y es difícil adjudicarle todas las responsabilidades de los problemas al Gobierno anterior. Si había problemas para eso se eligió un nuevo Gobierno".

Además, ayer también se expresó sobre el debate del Presupuesto el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien a diferencia del santafesino aseguró que concurrirá al encuentro de mañana, pero que no va a "avalar el Presupuesto". Explicó que si el proyecto "es verdaderamente horripilante y no hay otra forma", lo va a rechazar.

"El Presidente nos ha convocado a una reunión el martes. Yo creo que está instalado que los gobernadores vamos a ir a avalar el Presupuesto y que ya sale. No es así", anticipó Rodríguez Saá y dijo que "lo que vamos a hacer es, por primera vez, informarnos cómo es el Presupuesto. Supongo que nos entregarán el Presupuesto en la mano para estudiarlo. Después de que nos vayamos el martes, vamos a estudiarlo y seguramente vamos a proponer modificaciones, porque ¿quién quiere votar el Presupuesto del FMI? Yo no".

"Todo este ajuste lo hace para pagarles a los de afuera. La deuda que tiene con San Luis no la paga, la deuda que tiene en distintos rubros, como el PAMI, las prestaciones de salud o las cárceles tampoco", reprochó el mandatario y pidió "saber de qué se trata" el Presupuesto para 2019 y reiteró que el oficialismo "va a intentar una foto para decir que todos avalamos".

"¿Cómo vamos a decir que sí si nadie lo conoce? Parece que el Fondo Monetario sí y eso es horrible. No se traguen el amague", disparó Rodríguez Saá, quien consideró que "Mauricio Macri ha fracasado" porque "dijo que lo teníamos que medir y evaluar su gestión a partir del índice de pobreza" y el índice "ha aumentado".