06/09/2018 - Crisis en la salud

La hiperinflación complica la compra de insumos hospitalarios

La ministra de Salud Rossana Chahla se refirió al incidente que hubo con una intervención quirúrgica (se tuvo que suspender por la falta de un insumo cuyo precio es en dólares) en el Hospital Padilla.

“Tenemos un presupuesto por ley en el que destinamos los recursos necesarios a los insumos y podemos prever lo que vamos a gastar. Lo que no podemos prever es esta inflación que hay donde un medicamento que hoy sale $1000, mañana sale $2500. Estamos visualizando que el sistema de salud puede tener algún problema si es que el precio de los insumos siguen subiendo”, afirmó Chahla.

La titular de la cartera sanitaria además explicó que “muchos insumos tales como medicamentos, descartables, prótesis son importados la mayoría y se mueven con el dólar, y si el dólar sigue subiendo a los pasos que viene subiendo vamos a tener un serio problema presupuestario. Nosotros tenemos un presupuesto que es votado el año anterior en el que la provincia destina un monto para la salud del año siguiente. Somo previsores en lo que vamos a gastar pero no podemos ser adivinos de cómo va a subir el dólar”.

Por último Chahla añadió que los insumos que están comprados “están garantizados”, pero que si un paciente “necesita una prótesis especial y tenemos que hacer un cotejo de precios y no nos cotizan no podemos hacer nada. Pero no nos cotizan por la situación económica que está atravesando el país”.