05/09/2018 - Rusia

Mea culpa de Facebook y Twitter

Frente a parlamentarios estadounidenses Facebook y Twitter asumieron culpas por las reacciones tardías para bloquear "trolls" y noticias falsas, mediante las cuales los rusos contaminaron el proceso electoral estadounidense en 2016.

Las autoridades de mega red virtual sin embargo aseguran que desde entonces se lograron grandes avances, pese a que el desafío de defender la democracia de las infiltraciones en las redes sociales aún están lejos de ser vencidas.

"Fuimos demasiado lentos en individualizar el problema y demasiado lentos para actuar", admitió la número dos de Menlo Park, Sheryl Sandberg, desde hace meses en la mira por lo ocurrido con el escándalo de Cambridge Analytica con los datos personales de millones de estadounidense robados y utilizados para favorecer la campaña de Donald Trump.

Segura y para nada intimidada por el aluvión de preguntas, Sandberg aseguró sin embargo que el trabajo realizado está dando buenos resultados: "Estamos deteniendo la difusión de noticias falsas, aunque no siempre es fácil identificar quién quiere contaminar nuestra plataforma".

"Nuestros enemigos están bien financiados y nosotros estamos invirtiendo mucho para fortalecer nuestros sistemas", agregó, manifestándose abierta a una más severa regulación del sector, "siempre que sea la correcta".

Incluso el fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, en las columnas del Washington Post afirmó que su empresa ha "fortalecido sus defensas".

"Pero es como una carrera armamentista -añadió- y para combatir la interferencia en las elecciones servirá un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado para proteger la democracia".

Al lado de Sandberg, frente a los miembros del Congreso, estuvo Jack Dorsey, número uno de Twitter, quien, a diferencia de su colega, comenzó diciendo que era "muy tímido y con pocas palabras".

Luego declaró que todos habían aprendido la lección de 2016: "Pero necesitamos más transparencia y debemos trabajar juntos, fortalecer la cooperación entre nosotros. No podemos hacerlo solos" contra un enemigo cada vez más intrusivo y mejor financiado, que corre el riesgo de amenazar al voto también en las próximas elecciones: no solo en Estados Unidos con la votación a mitad de mandato en noviembre, sino también en Europa. Palabras que no sirvieron para evitar un medio colapso de Twitter en el mercado bursátil, con el título que llegó a perder casi un 6% en Wall Street.

Gran ausente en el Capitol Hill fue Google, con los dos grandes Larry Page y Sundar Pichai, que desairaron a la audiencia y decidieron no presentarse.

Una represalia contra los ataques de la Casa Blanca que días atrás agitó el espectro de un vuelco en la actividad del gigante de Mountain View.

Mientras tanto, el ministro de Justicia, Jeff Sessions, anunció una especie de investigación para ver si los grandes nombres de la web "obstruyen la competencia al sofocar intencionalmente el libre intercambio de ideas".

Esto -se lee en una nota- a través de una supuesta acción de censura sobre las plataformas de las redes sociales.

Una reunión tendrá lugar a fin de mes y amenaza también con lanzar una acción antimonopolio contra los principales grupos de Silicon Valley.