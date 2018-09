02/09/2018 - Recitales

Seis bandas tucumanas se suman al Tafí Viejo Limón Rock

Las bandas ganadoras fueron Critical Haze and the Innocent Boy, Estupido Martes Sangriento, Been Expanded, Llovera, Buenas y Santas y Scarlightarg. Fueron elegidas en la noche del sábado.

El Tafí Viejo Limón Rock 2018 sumó a su cartelera a las seis bandas tucumanas que fueron las ganadoras del certamen Pre – Tafí Viejo Limón Rock. La gran final fue anoche en la Casa de la Cultura y la decisión estuvo en las manos de Tony Molteni, Cachi Pajon y Luis Dorieux. Estaba previsto que sean tres las bandas ganadoras pero el cupo se amplió a pedido del jurado. “El jurado encontró que era muy difícil hacer una selección tan chica por la enorme calidad que se apreció en el escenario, así que generosamente, como ellos forman parte de la programación del Tafí Viejo Limón Rock, decidieron ceder parte de su tiempo en el escenario para a ampliar los lugares a seis”, explicó Marcos Acevedo, secretario de Culturas.

Las bandas ganadoras fueron Critical Haze and the Innocent Boy, Estupido Martes Sangriento, Been Expanded, Llovera, Buenas y Santas y Scarlightarg. “La verdad que los sentimos a cada uno como nuestros partes, hay gente que admiro mucho y me encanta verlos rockear, nuestra sincera admiración a la bandas que tocaron hoy. Todos están en un gran nivel, sabía que había este nivel de bandas, no me sorprendió sino me afirmó lo que siento, que el rock tucumano es uno de los mas grande que hay”, sostuvo Tony Molteni.

Las seis bandas se subirán al escenario el 22 de septiembre en el Club Villa Mitre de la ciudad, ubicado en calle Chacabuco y Cochabamba. Allí compartirán con otros artistas locales y nacionales como Los Auténticos Decadentes, Tipitos y Mis Bolivia. Las entradas para ese día ya están en venta y se las puede conseguir al precio general de 200 pesos; y en distintos puntos de la provincia.

“Hemos visto un abanico total de muy buena música, con un futuro extraordinario. Hay bandas que tocan hace mucho y otras que no conocíamos, así que felicitamos a todos”, cerró Cachi Pajon.