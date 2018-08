23/08/2018 - Dijo que no lo amedentran

Evo Morales cuestionó la militarización impuesta por Macri en la frontera

El presidente Evo Morales expresó ayer que el gobierno argentino del presidente Mauricio Macri militarizó la frontera con Bolivia y aclaró que este tipo de acciones no lo amedrentan.

"No estoy de acuerdo con lo que hizo estos últimos días Argentina, militarizar la frontera con Bolivia, en La Quiaca, al frente de Villazón. Lo que hacen (es) amedrentar, intentarán asustarnos, no nos vamos a asustar, somos un pueblo unido, son fuerzas sociales. Intentarán como sea amedrentaros, no van a poder", afirmó durante un acto en Viila Charcas, Chuquisaca, da cuenta el diario La Razón.

El embajador argentino, Normando Álvarez, confirmó que una base militar será instalada en Abra Pampa, en la provincia de Jujuy, a 70 kilómetros de la frontera con Bolivia, agregó el periódico.

Versiones difundidas en la web daban cuenta que Estados Unidos promovía una base militar en Argentina, cerca de la frontera con Bolivia para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, pero esas versiones fueron negadas por el diplomático Alvarez.

"No necesitamos miliares estadounidenses si nosotros tenemos fuerzas militares profesionales que pueden desarrollar su tarea", aclaró el embajador de Buenos Aires citado por el periódico boliviano.(ANSA).