23/08/2018 - Persecución

Policía allana viviendas de Cristina Kirchner

La policía argentina allanó hoy en vastos operativos dos viviendas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires y en Santa Cruz, sur del país, y se esperaba hacerlo en una tercera, en El Calafate, por en la causa judicial sobre supuesto pagos de coimas en su gobierno por parte de empresarios para acceder a la obra pública.

El abogado defensor de la actual senadora, Carlos Beraldi, calificó los allanamientos de "farsa" y anunció que pedirá el "juicio político" contra el juez federal Claudio Bonadio y la "nulidad de todo lo realizado" por estar "en contra del principio del estado de derecho".

En uno de los allanamientos más publicitados de la historia democrática argentina, se observó un gran despliegue de policías, gendarmes, personal de la división explosivos, canes y hombres vestidos con mamelucos blancos en el domicilio de la exmandataria en esta capital. Tras recibir la autorización del Senado, el magistrado dispuso allanar tres domicilios de la expresidenta. El primero de ellos se produjo después del mediodía (hora local) en el barrio de Recoleta de esta capital y finalizó pasadas las 19 horas, con el uso de rayos infrarrojos, entre otros elementos, según dieron cuenta los canales de televisión.

El Senado votó el miércoles a la noche, por unanimidad incluyendo el de Fernández de Kirchner, autorizar a Bonadio los allanamientos pero se determinó que estuviera presente su abogado.

"Me obligaron a retirarme del domicilio" de la expresidenta, denunció Beraldi, quien afirmó que "estamos frente a una farsa que se lleva en clara violación en contra de los principios del estado de derecho. Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento", indicó.

"No me dieron ninguna explicación (al pedirle que se retire después de abrir la puerta del apartamento, ndr). Es un acto de arbitrariedad del juez. Aquí no se quiere hacer ninguna inspección, se quiere hacer una farsa", enfatizó.

Poco más tarde el abogado defensor insistió en la "arbitrariedad" del juez, contra el cual "vamos a pedir juicio político".

En contraposición, en la Casa Rosada en diálogo con los periodistas acreditados en la sede del Ejecutivo, el jefe de gabinete del presidente Mauricio Macri, Marcos Peña, dijo que "la justicia está funcionando".

Además del departamento de esta capital, un allanamiento se cumplía en una propiedad en la ciudad de Río Gallegos y se esperaba el último en El Calafate, en la patagónica provincia de Santa Cruz, donde el fallecido ex presidente Néstor Kirchner fue gobernador.

La causa investiga millonarios sobornos pagos por empresarios a exfuncionarios de su gobierno (2007-2015) para hacerse de obra pública.

Cristina Fernández no estaba en la casa allanada, en cuyas inmediaciones decenas de seguidores aguardaban el fin del megaoperativo, con carteles de apoyo a la ex mandataria.

En la sesión del Senado del miércoles a la noche, la expresidenta volvió a denunciar una "persecución" y agregó que este fenómeno no es sólo de su país sino "regional".

"Esta instrumentación de la presión del poder judicial que se da también en Brasil y Ecuador es regional", sintetizó al aludir a los casos de los expresidentes Lula da Silva y Rafael Correa, dos antiguos aliados de su gestión.

Por su parte, el presidente Macri dijo en declaraciones a una emisora radial que "seguramente todo este proceso de los cuadernos genera todavía más razones para que se profundice la recesión económica".

La argumentación del mandatario coincidió hoy con un nuevo peldaño del dólar que sigue su carrera imparable, tocó los 31 pesos, y el dato oficial de que la actividad económica cayó un 6,7% en junio.

La caída es la más brusca desde la llegada de la alianza Cambiemos de Macri al gobierno en diciembre de 2016 y el peso a comienzos de mayo, cuando no había estallado la causa de los cuadernos, encabezaba la mayor devaluación mundial de entre 11 monedas emergentes (40,1% acumulado hasta el 10 de agosto pasado).

La causa tiene 14 exfuncionarios y hombres de negocios detenidos, 13 imputados "arrepentidos" y 17 indagados, entre ellos la expresidenta. También el empresario Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente Macri, por la empresa Iecsa, que pertenecía a la familia presidencial durante los supuestos sobornos que se investigan.

Los procedimientos pedidos por el juez Bonadio son por la causa de los "Cuadernos de las Coimas" que comenzó a investigar luego de las revelaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.