23/08/2018 - Ministerio de Educación

La inclusión de Jade allana el camino para el cupo laboral trans

Jade Sofía Zevi es fotógrafa, militante por la comunidad LGBT+ y este miércoles se convirtió en la primera docente transgénero en dar clases en una escuela pública de la provincia.

“Que el Ministerio de Educación haya dado este primer paso inclusivo es una muy buena señal institucional”, destacó la flamante profesora en una entrevista que brindó en la Biblioteca Ayelén.

En el espacio de lectura para la construcción de una cultura LGBT, que fue montado en el Sitio de Memoria Casa Coronel, las fotos de las mujeres víctimas de travesticidios que rodean las paredes de la biblioteca parecían mirarla, depositando sus esperanzas en un sistema más inclusivo e igualitario que ellas no llegaron a ver.

La escuela Silvano Bores, donde Jade Sofía da clases, cuenta con el Centro Educativo Básico de Adultos (CEBA) 075, que pertenece a la Modalidad de Educación de Adultos. Allí dicta las materias Informática y Tecnología, en dos cursos de 25 y 20 personas. Sus estudiantes “tienen muchísimas dificultades; son adultos que se desafían”, cuenta.

En su primera clase, Jade Sofía propuso a todos presentarse y además el aula despejó dudas sobre quiénes son las personas transgénero, transexuales y travestis. “Fue una clase amena. Comenzamos con aplausos de bienvenida y dentro de lo que es la Educación Sexual Integral (ESI) – algo que todos los maestros deberían dar, recordó Jade Sofía–, expliqué una pequeña parte, dentro de la gran complejidad. Fue agradable poder hablar sobre este tema y poder generar una comodidad, necesaria durante la cursada”.

–¿Qué emoción te produce tener que explicar qué es una mujer trans?

Al principio me sentía obligada a tener que explicar siempre y eso generaba cierta tensión. Pude adoptar otra postura porque soy partidaria de que debemos restaurar lazos en la sociedad. Esto no se trata solo del colectivo LGBT, sino de la inclusión de todas las personas que son excluidas de los sistemas educativos o laborales. Explicar también es socializar.

Este primer paso en la inclusión de una persona trans al sistema educativo no solo tiene el apoyo institucional y la promoción del Ministerio de Educación de la Provincia. El caso de Jade Sofía fue publicado en el diario La Gaceta y tomó tal relevancia que la gente la felicitó en la calle. “Cuando venía caminando había personas que me paraban y me decían que se habían enterado de la noticia y estaban muy felices. Es impresionante la cantidad de mensajes que vengo teniendo desde ayer sobre la alegría que ha generado esto en la sociedad. Hay un marco apropiado para la inclusión”, contó la fotógrafa.

Una hora antes de la entrevista en la Casa Coronel, Jade Sofía se había reunido con el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, quien le agradeció “la lucha por formarse y elegir la docencia”. La “buena noticia”, sostuvo, es que “Tucumán es una sociedad y un sistema educativo que se mueve con claridad y firmeza hacia la apertura, la inclusión, el respeto, la tolerancia, el afecto y el amor, que es lo que debemos tener cuando entramos a un aula”.

La vivencia de contar con un trabajo en el ámbito formal no conforma ni paraliza a la docente que seguirá trabajando junto al equipo de personas trans que coordina para la redacción del proyecto de ley de Cupo Laboral Trans.

Respeto por la identidad de género

Aunque esta es la primera experiencia de Jade Sofía como docente en el sistema formal, comenzó en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas como tallerista. Hace dos meses, durante los trámites para el cambio de su DNI, presentó un proyecto para brindar talleres de fotografía a los colegiados. En su currículum usó su nombre de mujer, diferente al que consignaba su antiguo documento, un derecho garantizado en la Ley de Identidad de Género N° 26.743.

“Eso provocó que la comisión directiva se reúna para decidir este tema, que era el ingreso de una mujer trans al colegio”. Desde hace dos meses, Jade Sofía dicta clases de fotografía a 30 alumnas, en una experiencia positiva e inédita para esa entidad profesional.