22/08/2018 - CFK en el Senado

"La distracción cada vez da menos resultado"

En el debate en el que se trata el pedido de allanamiento a sus domicilios, la ex presidenta advirtió sobre la doble vara con la que actúa el Poder Judicial, según se trate de oficialistas y opositores. “Si se quiere investigar, que se haga una auditoría de toda la obra pública”, reiteró.

En su exposición en el Senado durante el tratamiento del permiso de allanamientos a sus domicilios, la ex presidenta Cristina Kirchner recordó que "es inédito" la votación en la Cámara alta de un permiso de esa magnitud sobre un integrante de ese cuerpo legislativo y aseguró que "no hay paridad" frente al Poder Judicial porque "a los que votan lo que quiere el poder, no les pasa nada".

La senadora sostuvo que la causa de las fotocopias de los cuadernos "muestra al Poder Judicial como herramienta de persecusión política" en el marco de "un modelo regional" sobre el que resaltó el caso del también ex presidente Lula Da Silva.

La ex mandataria apuntó duramente sobre el desarrollo de la causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio, de quien recordó que abrió 5 de las 6 causas que tiene en su contra, y sobre el valor de prueba de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, al sostener que fueron "creados". "¿En serio creen que la cartelización de la obra pública comenzó en 2003? ¿En serio creen que los 'arrepentidos' dicen la verdad?", lanzó la senadora de Unidad Ciudadana.

En ese tono, la senadora también recordó que la "patria contratista" es un sector del empresariado previo a su gobierno y enumeró al entorno presidencial relacionado a la obra pública: "El presidente es Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo de Ángelo Calcaterra, el 'hermano del alma de Nicky Caputo". "Si quieren investigar de verdad, hagan la auditoria global de la obra pública. Para lo que presenté un proyecto de ley, que espero también se vote", sentenció.

En varios fragmentos de su discurso, CFK señaló que "la paridad" frente a la Justicia esgrimida por los senadores oficialistas para impulsar los allanamientos y a futuro el desafuero de la senadora, no puede debatirse como teoría de derechos abstracta. "No estamos en Oslo —ironizó la ex mandataria y continuó—. Estamos en un país donde sale en los diarios que el presidente (Mauricio) Macri se reunió con (el operador judicial de Cambiemos y presidente de Boca, Daniel) Angelici y con (el ex titular de Iecsa, Ángelo) Calcaterra para que se presente a decir que eran víctimas que debían hacer aportes de campaña".

"Estos empresarios que se presentan como víctimas blanquearon cifras millonarias durante su gobierno", insistió la ex mandataria en su discurso, hablándole a la presidente de la Cámara, Gabriela Michetti, a quien también le recordó que durante la investigación que se le realizó por un alto monto de dólares encontrados en su casa, su vivienda nunca fue allanada.

En ese tono, la ex presidenta señaló también la causa abierta por los aportantes truchos durante la campaña legislativa de Cambiemos en 2017 y volvió a pedir "paridad respecto de hechos, que algunos quieren acreditarlos con fotocopias, mientras en otros hay ciudadanos argentinos e incluso miembros de Cambiemos que dicen que es mentira que hicieron aportes". Y en referencia a los senadores electos Esteban Bullrich y Gladys González, preguntó: "¿De dónde salieron los fondos de dos legisladores que están aquí sentados?"

"Estas persecuciones les ocurren a quienes con errores o aciertos creemos o defendamos algo y yo creo en lo que hice como presidente distribución de la riqueza, en la ciencia y tecnología, en las universidades públicas, en el desendeudamiento como instrumento de autonomía. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadio, los desafueros me voy a arrepentir, no, no me arrepiento de nada de lo que hice", sintetizó la senadora la que consideró un "hostigamiento" en su contra con "el Poder Judicial como instrumento de persecusión política".

Esa persecusión, la senadora la ubicó a nivel regional en el ex presidente Lula Da Silva y aseguró que el ex mandatario brasileño fue encarcelado porque "si no lo hacen gana las elecciones". "¿Les suena?", dijo la ex mandataria. También recordó a aquellos que desde la oposición preferían que fuera candidata como hipótesis de horizonte electoral favorable a Cambiemos: "Parece que algunos se le quemaron los papeles y la caballería judicial arremete con fuerza".

"A los que creen que soy un obstáculo, les digo que yo no soy el problema de este Gobierno, el problema son ustedes y sus políticas espantosas", indicó y agregó: "La distracción cada vez da menos resultado". "Pueden encarcelar gente, pueden meter a todos los opositores presos, pero si ustedes creen que la Argentina va a ser más gobernable, me atrevo a decir que no. Deberían intentar rever sus políticas en lugar de insistir en la persecución judicial".