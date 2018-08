22/08/2018 - Aprobación unanime

El Senado habilitó los allanamientos a CFK

El Senado aprobó por unanimidad en general los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Con 67 votos a favor, la Cámara alta aprobó el dictamen que autoriza los allanamientos y pide al juez Claudio Bonadio que cuide "el derecho a la intimidad" de la senadora del Frente para la Victoria. A pesar de contemplar el cuidado a la intimidad, el voto de la Cámara alta se dividió al momento de considerar las condiciones de resguardo de la privacidad que había solicitado la ex mandataria.

En la votación en particular hubo divisiones respecto del pedido del bloque de Unidad Ciudadana de incluir las condiciones que solicitado la ex mandataria ayer durante la reunión de labor parlamentaria, mediante una presentación que hizo pública. En esa votación, 47 senadores votaron a favor de dejar el dictamen como estaba y 20 se pronunciaron a favor de lo solicitado por la ex presidenta.

Entre las condiciones solicitadas por Cristina estaba la de que no haya cámaras en los procedimientos para evitar la difusión de imágenes y que hubiera senadores presentes. Durante su exposición, la senadora defendió esos pedidos al sostener que cuenta con motivos para "desconfiar" del uso posterior de las imágenes que se obtengan. La ex presidenta recordó la filtración de audios privados con el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli y criticó los informes televisivos de los últimos días en los que se mostraban imágenes las bóvedas de una inmobiliaria, relacionada a la familia Kirchner, filmadas en allanamientos realizados en 2015.

La senadora fue crítica durante su discurso al "hostigamiento" fogoneado desde los medios de comunicación, pero aseguró que "cada vez da menos resultado" porque "las tapas de Clarín no sirven para hacer guiso".