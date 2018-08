AMPLIAR Académicos en el 2017

22/08/2018 - Charlas en las facultades de la UNT

Tucumán se posiciona como centro académico del NOA

El III Encuentro de Académicos Nacionales y Extranjeros se realizará entre el 23 y 24 de agosto. Participarán especialistas provenientes de diversas provincias y de otros países. La intención es revalorizar a Tucumán como centro técnico, científico y de investigación del norte argentino. Además de posicionar a la provincia como sede de eventos de envergadura.

El evento incluye, además de las exposiciones académicas que se realizarán en las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), actividades protocolares y sociales, entre las que se destacan una cena de gala en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, la firma del Acta en el Museo Casa Históricas de la Independencia, una mesa panel abierta al público en el Teatro Mercedes Sosa, una función de gala en el Teatro San Martín, entre otros.

Esta iniciativa surge, luego de que el gobernador Juan Manzur, en el 2016, año del Bicentenario de la Independencia, convocara a académicos locales. Al año siguiente se sumaron docentes de repercusión nacional y para el 2018 se amplió a exponentes latinoamericanos. En total en esta edición participarán representantes de 53 instituciones, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Nivel y prestigio

Por su prestigio y las funciones que desempeñan, los académicos participantes son referentes de opinión en sus lugares de residencia. Por lo tanto, el encuentro es una forma de acercar Tucumán a los países limítrofes.

Cronograma

Jueves 23 de agosto

10 horas. Visita a San Javier y Villa Nougues, para académicos extranjeros. Contacto con autoridades locales e intercambio de experiencias. Arribo de académicos nacionales.

16 horas comienzan las disertaciones de académicos en las siguientes facultades de la UNT.

Odontología

Eduardo Alberto Raul Rey, de la Academia Nacional de Odontología

Bioquímica, Química y Farmacia

De la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica Horacio José Gabriel Mato y Manuel Rodolfo Limeres. De la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil, João Paulo Silva Vieira. De la Academia de Ciencias Farmacéuticas del Paraguay, Andrés Amarilla Ávalos.

Artes

De Academia Nacional de Bellas Artes, Jorge Roberto Tapia. De la Academia Chilena de Bellas Artes, Luis Félix Gerardo Merino Montero. De la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, Jorge Nicolás Di Nucci. De la Academia Nacional de Folklore, Antonio Rodríguez Villar.

Filosofía y Letras

Letras: De la Academia Argentina de Letras, José Luis Moure. De la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, Zulma Esther Prina. De la Academia Boliviana de la Lengua, José Guillermo Mendoza Quiroga. De la Academia Boliviana de la Lengua, Verónica Linares. De la Academia Chilena de Literatura Infantil-Juvenil, Estela Socías Muñoz. De la Academia Nacional de Letras del Uruguay, Wilfredo Penco

Geografía: De la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, Roberto Américo Lettieri Rodríguez. Del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, Fabián Gabriel Melogno Vélez. De la Academia Nacional de Geografía, Antonio Cornejo.

Educación: Academia Nacional de Educación, Guillermo Jaim Etcheverry. De la Asociación Brasileira de Educación, Delmo Ernesto Morani.

Historia: Academia Boliviana de la Historia, María Luisa Soux. De la Academia Chilena de la Historia, Sergio Martínez Baeza. De la Academia Paraguaya de la Historia, Gustavo Laterza Rivarola.

Ciencias Económicas

De la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Julio Berlinski. De la Academia Argentina de Ceremonial, embajador Eduardo Sadous. De la Academia Brasileira de Ceremonial e Protocolo, Yvone de Souza Almeida

Medicina

De la Academia Nacional de Medicina, Marcelo Elizari. De la Academia Boliviana de Medicina, Antonio Horacio Toro Ocampo. De la Academia Nacional de Medicina de Brasil, José Augusto da Silva Messias. De la Academia Chilena de Medicina, Humberto Reyes Budelovsky.

Ciencias Exactas y Tecnología

De la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Roberto Juan José Williams. De la Academia Nacional de Ingeniería, Oscar Alberto Vardé. De la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Horacio Jaunarena. De la Academia Nacional de Ingeniería de Brasil, Paulo Augusto Vivacqua. De la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Juan Manuel Gonzalo Taboada López.

Agronomía y Zootecnia

De la Academia Nacional de Veterinaria del Uruguay, Juan José Mari Sassi. De la Academia Nacional de Veterinaria del Uruguay, Carlos Octavio Scoppa. De la Academia Brasileira de Medicina Veterinaria, Milton Thiago de Mello

Derecho y Ciencias Sociales

De la Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Francisco Dos Santos Amaral Neto. De la Academia Paraguaya de Derechos y Ciencias Sociales, Bonifacio Rios Avalos. De la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Jorge Reinaldo Agustin Vanossi. De la Academia Nacional del Notariado, Norberto Rafael Benseñor. De la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, María Teresa Carballo

Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo

De la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, Victor Pochat.

21 horas. Cena y entrega de distinciones en el Salón Blanco. Actuarán Grupo de Cámara (Adriana Bru y María de la Paz Vies en violines, Estela Garcia en violoncello, y Jesús Canaviri en bandoneón). Donde interpretarán: Cannon (Pachelbel), Vals (Brahms), Humorerske (Dvorak), Himno al Amor, Ave María (Schubert), Cinema Paradiso, Over The Rainbow, Tonada del Viejo Amor, Alfonsina y el Mar, La Nochera, Por Una Cabeza, El día que me quieras, Adiós Nonino, Por Ti Volaré, Habanera (ópera Carmen), Adagio (Albinoni), Torna Surriento, O´Sole Mío.

Viernes 23 de agosto

10:30 horas. Foto protocolar y visita a Casa Histórica

17:30 horas en el Teatro Mercedes Sosa

Mesa Panel “Contribución de las Academias al Desarrollo Comunitario” integrada por: Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, José Luis Cea Egaña. Academia Nacional de Ingeniería de Brasil, Pablo Augusto Vivacqua. Academia Paraguaya de la Historia, Gustavo Laterza Rivarola. Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Juan Manuel Gonzalo Taboada Lopez. Academia Argentina de Letras, José Luis Moure. Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Juan Carlos Ferreri. Academia Nacional de Educación, Guillermo Jaim Etcheverry. Academia Nacional de Ciencias Económicas, Julio Berlinski. Academia Nacional de Medicina, Marcelo V. Elizari. Moderadores: Sergio Diaz Ricci, Mateo Martínez.

21 horas en el Teatro San Martín: Función de Gala Extraordinaria: “Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia”, bajo la dirección del maestro Álvaro García.