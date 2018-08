20/08/2018 - Mar Adentro

Infante de Marina tucumano en Misión de Paz

Walter David Paz ingresó a la Armada Argentina en el 2011. Actualmente destinado en la Agrupación Comandos Anfibios, es uno de los 57 integrantes de la Armada quienes junto a personal militar del Ejército y Fuerza Aérea conforman el Contingente Argentino LII.

Además de los militares argentinos, la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) está compuesta por efectivos de las Armadas de las repúblicas de Chile y Brasil.

“La designación era un anhelo que tenía tanto a nivel profesional como personal. Como toda experiencia nueva, las expectativas son las mejores y mi deseo es sacarle el mejor provecho para aprender y traer los mejores recuerdos de allá”, afirmó el tucumano de 31 años quien lleva 7 sirviendo a la Patria.

Walter Paz decidió ingresar a la Armada Argentina por recomendación de un amigo que ya formaba parte de la misma y que le iba contando de las actividades que realizaba a diario en la Base Naval Mar del Plata, donde estaba destinado. “Veía sus fotos con el rostro pintado y con el uniforme verde; ahí me decidí por ingresar”, recordó.

Estaba terminando de estudiar en la Escuela “Dr. Manuel Lizondo Borda” cuando se presentó en la Delegación Naval de su provincia, donde recibió orientación sobre las distintas especialidades y sus posibles destinos. Él estaba enfocado en ser infante de Marina como su amigo, al que siempre agradece la motivación que le despertó.

Con respecto a su carrera dentro de la Fuerza, el tucumano repasó sus diferentes destinos. “Realicé el Período Selectivo Preliminar (PSP) en Baterías y egresé con la especialidad en Infantería de Marina. El 16 de mayo del 2011 fui enviado de pase a la Base Aeronaval Río Grande en Tierra del Fuego donde permanecí hasta el 2014 como Marinero Tropa Voluntaria”, explicó.

Su próximo destino fue la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), donde realizó el Curso de Admisión al Régimen del Personal Militar en Actividad por Períodos Determinados y egresó como Cabo Segundo. De allí, fue destinado al Batallón de Infantería de Marina Nº5, situado en Río Grande, hasta el 2016.

Un año después realizó el Curso de Capacitación Comandos Anfibios que se dicta en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales (ESTT) en la Base Naval Puerto Belgrano. En el egreso recibió la boina negra, distintivo característico de los Comandos Anfibios.

En el APCA cumple con la función navegante, lleva a cabo tareas de mantenimiento de los botes, despliegue de los paracaídas y arranche de cuerdas: “Siempre hay algo para hacer en las distintas secciones de la Agrupación”, aseguró.

“La Armada es para mí como una segunda madre: me siguió formando como persona, me hizo mejor de lo que era, me enseñó a valorar muchísimo más lo que tengo”, resumió el Cabo Paz. “En mi provincia no tenía contacto con el mar y gracias a la Armada pude hacerlo. Fue durante el PSP que tuve la oportunidad de navegar junto a mis compañeros. Estuve una hora apreciándolo, no entraba en mi vista tanto mar, lo enorme que era; fue una sensación única”, destacó.

Paz por Paz: recuerdos de su Tucumán natal

Nació el 20 de febrero de 1987 en la ciudad capital de Tucumán, Walter es el cuarto de seis hermanos. “Los recuerdos más añorados de mi infancia son trabajar en el campo de mi familia junto a ellos”, contó.

“De chico siempre fui muy apegado a mi mamá y cuando le di la noticia de que me había anotado para ingresar a la Armada, no le gustó mucho porque me iba a separar de ella y de mis seres queridos. Le expliqué que yo estaba convencido de la decisión y terminó aceptándola; ahora está más que orgullosa”, confirmó.

En San Miguel de Tucumán continúa viviendo toda su familia, su madre y cuatro hermanos varones --tres mayores a él y una hermana menor--. Allí reside también una hija de 8 años. Otra de sus hermanas, Mónica, siguió sus pasos en la Armada y se encuentra en la ESSA como Aspirante Naval a Marinero Tropa Voluntaria: “Ella se fue interesando por mi trabajo y especialidad, de lo que yo le contaba, y quiso ingresar”.

Cada vez que tiene la posibilidad de volver a su lugar de origen, se sigue juntando con sus amigos de la infancia. “No se pierde la unión que forjamos de pequeños; también comparto momentos con mi madre y mis hermanos. A la hora de regresar a mis tareas diarias cuesta mucho el desarraigo”, contó con profunda emoción en su voz.

En Punta Alta, ciudad cercana a la Base Naval Puerto Belgrano y a la Base Baterías, Walter vive con su señora y su hijo Alejo de 4 años. “Le fui mostrando fotos del lugar donde iba a estar, para motivarlo y que no se ponga triste en mi ausencia.”

Respecto a la lejanía de sus dos hijos, Walter destaca el papel fundamental de sus madres. “Ellos son pequeños todavía, hablo mucho con ellos y trato de explicarles sobre mi trabajo. Al alejarme de mi familia, uno busca en el compañerismo laboral las fuerzas para seguir adelante; es difícil, pero se puede”, destacó el tucumano.

Contribución a una solución política en Chipre

El 19 de julio pasado, en el salón del Batallón de Vehículos Anfibios de la Base de Infantería de Marina Baterías, se llevó a cabo la ceremonia de despedida del Contingente Chipre LII, que prestará servicio en la Misión de Paz que las Naciones Unidas lleva adelante en dicho país.

La ceremonia estuvo presidida por el Comandante de la Infantería de Marina, Capitán de Navío Humberto Mario Dobler; acompañado por el Comandante del Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina (COIE), Capitán de Navío Javier López, y el Jefe de la Base Baterías, Capitán de Navío Marcelo Salani.

El Consejo de Seguridad estableció originalmente la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) en 1964, para impedir nuevos enfrentamientos entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota en la isla. Tras las hostilidades de 1974, el Consejo ordenó a la Fuerza que realice diversas funciones adicionales.

En ausencia de una solución política al problema de Chipre, la UNFICYP permanece en la isla para vigilar las líneas de cesación del fuego, mantener una zona de amortiguación, llevar a cabo actividades humanitarias y apoyar la misión de buenos oficios del Secretario General.