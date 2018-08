AMPLIAR Lucía Hiriart, la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet (foto: Ansa)

17/08/2018 - Devolverá propiedades

La viuda de Pinochet se queda sin fortuna

La sala penal de la Corte Suprema de Chile rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Lucía Hiriart, la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a quien se le incautarán buena parte de sus bienes.

Detalles.

La otrora mujer fuerte del régimen militar buscaba dejar sin efecto el fallo de incautación de bienes de la fortuna acumulada por el ex jefe del Ejército.

El abogado Pablo Rodríguez -fundador del grupo ultraderechista Patria y Libertad- basó la petición de nulidad en que el fallo se filtró en junio por los medios de comunicación.

Sin embargo, los jueces de la sala estimaron por 4 a 1 que no causa "agravio a ninguna de las partes en este proceso, faltando un requisito, entonces, sin el cual la nulidad impetrada resulta improcedente, de acuerdo a las reglas generales".

La resolución hizo presente que "la imparcialidad de los jueces no pudo ponerse en riesgo como consecuencia de las supuestas filtraciones alegadas por el incidentista, desde que estas habrían ocurrido después de adoptado el acuerdo; esto es, con posterioridad a la vista de la causa".

La sala del máximo tribunal tiene que determinar ahora las propiedades que deberá confiscar el Estado, junto a los 5,1 millones de dólares que ordenó en primera instancia Manuel Valderrama, el último juez instructor del Riggs Bank que buscaba establecer el origen de la fortuna del dictador. La defensa de la viuda de Pinochet intentó frenar y anular la implementación de este fallo.

Hiriart, quien ya no aparece en actividades políticas ni sociales, es indagada a su vez por apropiación indebida de los bienes de Cema Chile. La mujer, actualmente de 94 años, consiguió que la Junta Militar emitiera un dictamen antes de expirar el régimen mediante el cual Cema pasaba a depender de la esposa del jefe del Ejército, en la que se mantuvo Pinochet hasta marzo de 1998.

Hasta esa fecha, Pinochet era un criminal que gobernó brutalmente, pero no existía conciencia de que hubiera amasado una fortuna mientras tuvo el poder total del país. Una investigación del senado estadounidense -que indagaba el financiamiento del terrorismo internacional (luego del atentado de 2001 a las Torres Gemelas)- dejó al descubierto en el año 2003 la existencia de millonarios depósitos bajo seudónimos en el exterior. Luego de 15 años de abrirse una causa en Chile en contra de Pinochet por enriquecimiento ilícito, el juez Valderrama acreditó "la sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente el patrimonio de Pinochet Ugarte". Añadió que la responsabilidad penal se extinguió con su muerte, mas no la civil que deben asumir sus herederos y sus cómplices, ex uniformados, que fueron condenados por malversación de caudales públicos. Entre ellos, figuran el ex vicejefe del ejército, Jorge Ballerino y el ex director de la Casa Militar, Iván Castro, quienes abrieron la primera cuenta en el exterior. Junto a otros cinco altos uniformados se les condenó por desvío de gastos reservados que tenían a su cargo y que eran parte del erario nacional. Un estudio de la Universidad de Chile cifró el patrimonio de los Pinochet en 21 millones de dólares, de los cuales 17, 8 millones no tienen justificación.