12/08/2018 - Causa

Cristina irá a Comodoro Py y pidió no movilizar

La senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner adelantó que hoy se presentará a Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que se abrió por supuestas coimas detalladas en cuadernos del ex chofer de Planificación.

Citada el 1 de agosto por el juez Claudio Bonadío en el marco de un expediente por la que se produjeron detenciones de ex funcionarios y empresarios, Fernández confirmó por Twitter que concurrirá al juzgado “como lo hice ante cada requerimiento judicial”.

La ex mandataria reclamó a sus seguidores que no se movilicen para acompañarla y repudió la política económica y social del presidente Mauricio Macri. “A lxs compañerxs que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan”, resaltó. “Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellxs que la están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el gobierno de Mauricio Macri”, agregó.

Paralelamente, el juez Bonadio envió un pedido al Congreso para que habiliten allanamientos en los domicilios de Cristina Kirchner, actual Senadora nacional, por esta misma causa. La Cámara alta sesionará el próximo miércoles para tratar esta solicitud del magistrado, aunque en el Bloque Justicialista, de cuyo voto depende la aprobación para que la Justicia avance con los allanamientos, no hay consenso sobre el tema.

La causa sumó nuevos arrepentidos en los últimos días, empresarios que se señalaron como aportantes para las campañas del kirchnerismo bajo presión, pero negaron haber pagado coimas para acceder a la obra pública. Esta estrategia les permitió quedar liberados, a pesar de que las anotaciones de Centeno se extienden más allá de los años en los que hubo un proceso electoral.

El viernes, el empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, ensayó otro repertorio y describió un sistema de cartelización en la obra pública en el cual las empresas que recibían contratos acordaban, según su relato, pagos a modo de retornos cuya recaudación vinculó con Roberto Baratta, ex número dos del ministerio de Planificación y José López, ex secretario de Obra Pública, quienes reportaban al ex ministro Julio De Vido