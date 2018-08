12/08/2018 - Ciencia

Sonda Parker busca revelar secretos del Sol

"Here comes the sun", aquí llega el sol: un título que parece una promesa, aquella de la mítica canción de los Beatles que se escucha en el hangar de la base de lanzamiento de Cabo Cañaveral para festejar el inicio de la histórica misión de la sonda Parker Solar Probe de la NASA.

Detalles.

La sonda pretende, además de convertirse en el vehículo espacial de los record, recoger información más cerca del Sol como ninguna otra astronave ha hecho hasta ahora.

El cohete Delta IV Heavy de la compañía United Launch Alliance despegó a las 3.31 hora local (7.31 GMT) desde la base aérea de Cabo Cañaveral de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (NASA) con la sonda a bordo.

Destinado a ser la primera sonda en "tocar" el Sol, alcanzando una distancia récord de 6,3 millones de kilómetros, se desplazará en el espacio a 600.000 kilómetros por hora, convirtiéndose en el vehículo más rápido de la historia.

Ahora, olvidadas las fases agitadas del fallido lanzamiento del pasado sábado, cuando la cuenta regresiva fue interrumpida dos veces debido a problemas técnicos, esta mañana los expertos de la NASA estallaron en un estruendoso aplauso cuando el centro de control llegó a confirmar el éxito de la lanzamiento.

Tras la separación del cohete Delta IV Heavy, uno de los más poderosos del mundo, la sonda Parker desplegó los paneles solares y comenzó su viaje hacia el Sol, que alcanzará aprovechando la atracción gravitatoria de Venus como una honda.

Con un costo de 1.500 millones de dólares y el nombre del astrofísico estadounidense de 92 años Eugene Parker (el primero en haber predicho la existencia del viento solar en 1958), la misión llevará la sonda a sumergirse dentro de siete años en la parte exterior de la atmósfera solar (corona), para comprender mejor su dinámica y el origen de las tormentas magnéticas, con el fin de predecir sus consecuencias en la Tierra y en las misiones espaciales. Resistiendo las altas temperaturas (hasta 1.377 grados) y peligrosos bombardeos de partículas, la sonda Parker usará "cuatro set de instrumentos científicos para estudiar campos magnéticos, plasma y partículas de energía, mientras que el coronógrafo enviará imágenes no publicadas", explicó el astrofísico italiano Marco Velli, quien dentro de la misión es el director científico del instrumento HeliOPSP que integrará los datos recabados por los otros cuatro.

"En noviembre la sonda estará ya a 25 millones de kilómetros del Sol y en diciembre enviará los primeros datos: esperamos prontas novedades sobre la estructura del viento solar y sobre los orígenes de los aviones supersónicos que viajan entre los 300 y los 800 kilómetros por segundo", continuó Velli.

Los datos recogidos darán un retrato sin precedentes del Sol, que será posteriormente enriquecido por la sonda Solar Orbiter que la Agencia Espacial Europea (ESA) intenta lanzar en 2020.

"Las dos misiones serán sinérgicas", resaltó el astrofísico.

"Parker, en realidad, medirá solo las características locales de la corona y del viento solar, mientras los telescopios a bordo del Solar Orbiter proporcionarán imágenes de contexto utilísimas. Además Orbiter, con instrumentos que miden el viento in situ, podrá correlacionar los datos con aquellos de Probe.

El resultado será un conocimiento profundo del origen y la aceleración de la atmósfera exterior del Sol, la corona y el viento solar, desde los orígenes hasta el espacio interplanetario y hacia nosotros": un elemento esencial para evitar que las tormentas magnéticas solares pongan en peligro sondas espaciales, astronautas en órbita y satélites, así como redes eléctricas y comunicaciones de radio en la Tierra.