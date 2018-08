AMPLIAR Votación en el Senado

09/08/2018 - Más de lo menos

El aborto seguirá siendo un delito en el nuevo Código Penal

Tras el rechazo del Senado al proyecto de ley de despenalización del aborto, el titular de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, confirmó que en el futuro la decisión final quedará a criterio del juez que intervenga en cada caso.

El presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal Mariano Borinsky ratificó que el anteproyecto de ley, con el que el oficialismo pretende saldar la discusión acerca del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contempla la posibilidad de no penalizar a las mujeres que aborten, pero la decisión final quedará a criterio del juez que intervenga en cada caso. El anteproyecto, que será presentado el 21 de agosto próximo, también mantiene la penalización a los médicos que practiquen las operaciones.

Borinsky aclaró que en los casos de interrupción voluntaria del embarazo "no va a haber sanción a la mujer, porque por fuera de los casos de excepción, el juez podrá dejar en suspenso la punibilidad o eximirla de una sanción penal". No obstante, al ser consultado acerca de la posibilidad de que el juez penalice a la mujer, respondió que la palabra final siempre la tendrá el juez. "Va a ser el juez el que determine el supuesto de excepción" y si el caso merece o no una "sanción penal", afirmó.

Según explicó el especialista, en el texto del anteproyecto se tomará en cuenta el fallo FAL de la Corte Suprema, que en 2012 precisó los alcances del aborto no punible en los casos de violación y cuando estuviera en riesgo la salud de la mujer. A ellos se agregaría una nueva causal: "En los casos de punibilidad no va a ser punible la mujer, y esto lo va a determinar el juez en cada caso particular, e incorpora el supuesto para la salud mental de la mujer". “No es lo mismo que esté previsto en un fallo de la Corte a que esté en la letra de la ley con su exposición de motivos. No va a generar la judicialización de estos casos”, subrayó el titular de la Comisión de Reforma.

Menos de 24 horas después de que el Senado rechazara el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y mantuviera la ley vigente desde hace casi un siglo (1921), y mientras todavía resuenan en la calle los ecos de la marea verde que acompañó a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Borinsky confirmó que en el nuevo código se mantiene la penalización de los médicos que realicen abortos. “(El aborto) Seguirá siendo un delito. Seguirá penalizado tal como se venía haciendo", señaló el especialista en diálogo con TN.