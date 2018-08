07/08/2018 - Gremios

Filosofía y Derecho apoyan el paro docente de UNT

Los titulares de las facultades de Filosofía y de Derecho de la UNT respaldaron el reclamo que los docentes universitarios llevan adelante por mejores condiciones salariales.

La decana de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Dra. Adela Seguí, se unió este martes a la lista de autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán que salieron a respaldar la lucha de los docentes de las universidades públicas de todo el país, que este lunes dieron inicio a una huelga por tiempo indeterminado, ante el reclamo desoído por el gobierno nacional por un incremento salarial acorde a las expectativas inflacionarias. Según informóPrimera Fuente.

"Me aflije mucho ver el deterioro del salario docente. Me causa mucha pena que en Argentina los docentes estén tan mal pagados. Causa muchisima tristeza lo penoso que son los salarios, porque afecta no solo los docentes, también a los estudiantes y genera preocupación sobre el futuro. Es urgente la necesidad de una actualización salarial acorde a la situación económica", expresó esta mañana en diálogo con Radio Prensa.

En la misma sintonía, el decanato de la Facultad de Filosofía y Letras también había salido la semana pasada a defender la lucha docente. En un comunicado que se difundió el viernes último, el Consejo Directivo de esa unidad académica denunció el "sombrío panorama de las universidades públicas, que afectan el normal desarrollo de la enseñanza, la investigación y la extensión".

"Es nuestra responsabilidad como gobierno de una Unidad Académica exhortar al gobierno nacional a regularizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades, y a realizar una propuesta de actualización salarial congruente con el índice inflacionario a fin de garantizar las actividades académicas del presente año lectivo", sostiene la misiva.

En cuanto a la situación económico-financiera de la Casa de Altos Estudios, Seguí aseguró que "desde hace años que la universidad está desfinanciada". "Desde que estamos al frente de esta unidad académica, los fondos que nos giró el gobierno fueron sumamente escasos. Funcionamos con nuestros propios recursos porque lo que nos envían es totalmente insuficiente para sostener una facultad. Tenemos que producir fondos propios para sostener nuestras actividades", subrayó.