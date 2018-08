AMPLIAR Para los chilenos la Iglesia encubre abusos (foto: Ansa)

07/08/2018 - Encuesta

La mayoría de los chilenos dice que la Iglesia encubre los abusos

El 96% de los chilenos cree que la Iglesia Católica ocultó y protegió a sacerdotes acusados de abusos sexuales, según una encuesta de Cadem, publicada ayer.

Detalles.

En el estudio, un 46% de los entrevistados se declaró católico, lo que marca un retroceso de 17 puntos porcentuales con respecto a junio de 2017.

Consultados por el desempeño de la institución religiosa, un 76% rechazó su trabajo y sólo un 19% lo aprobó. El 86% dijo tener una imagen negativa del polémico exobispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos del condenado expárroco Fernando Karadima, mientras el cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, recibió un 78% de apreciaciones negativas.

Un 83% opinó que la actual jerarquía "no es honesta ni transparente", "no es humilde" (73%) y "no es solidaria" (67%).

Pese a ello, un 56% señaló tener una buena imagen de su máximo líder, el papa Francisco, frente a un 30% que sostuvo lo contrario.

En la misma línea, un 71 y un 69% posee una visión positiva de los enviados para indagar los abusos de la iglesia en Chile, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu.

La crisis de la Iglesia Católica, cuyas altas autoridades están siendo investigadas como presuntos encubridores de abusos sexuales de menores, se agudizó en enero tras la visita de Francisco.

La vistosa y arrogante presencia del obispo Barros, sacudió la paciencia de la sociedad chilena con los escándalos develados.

El Papa debió enfrentar las protestas de laicos y a su regreso al Vaticano nombró a dos personas de su confianza para que descubrieran la verdad de las acusaciones que pesaban sobre Barros, abriéndose la puerta para que las víctimas que callaron durante mucho tiempo revelaran el daño sufrido.

Aunque solo Jorge Bergoglio conoce el documento de 2.300 páginas que elaboraron los enviados papales, el gesto del Pontífice de pedir perdón por no haber escuchado y decir que estaba mal informado profundizó la crisis eclesial.

Los obispos fueron citados a la Santa Sede y debieron presentar sus renuncias, de las cuales hasta ahora han sido aceptadas cinco aunque se aguardan nuevas medidas.

El lunes Francisco envió una carta de puño y letra al episcopado chileno donde valora el trabajo realizado la semana pasada en la asamblea plenaria extraordinaria en Punta de Tralca.

Dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, el Papa dijo haber quedado "impresionado por el trabajo de reflexión, discernimiento y decisiones que han hecho".

Agregó que "las decisiones son realistas y concretas" afirmando estar "seguro que ayudarán decididamente". No obstante, resaltó que "lo que más me tocó es el ejemplo de comunidad episcopal unida en el pastoreo del santo pueblo fiel a Dios" y agradeció "este ejemplo edificante" para la Iglesia. En mayo pasado, durante la citación que hizo a los obispos, Francisco les entregó una dura carta donde los conminaba a generar nuevas dinámicas que los aparten de la "psicología de elite" que se impuso en el episcopado.

Les advirtió sobre los "círculos cerrados" que desembocan en "espiritualidades narcisistas y autoritarias en las que, en lugar de evangelizar, lo importante es sentirse especial, diferente de los demás, dejando así en evidencia que ni Jesucristo ni los otros interesan verdaderamente".

"Mesianismo, elitismo, clericalismo son todos sinónimos de perversión en el ser eclesial", resumió, para luego detallar que recibió con preocupación del informe de Charles Scicluna y Jorde Bertomeu la actitud con la que reaccionaron algunos obispos.

Se refería a que la remoción de personas no era suficiente ante la gravedad de la crisis sino se ahondaba en "buscar las raíces y las estructuras que permitieron que estos acontecimientos concretos se sucedieran y perpetuasen".