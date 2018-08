AMPLIAR Sebastián Piñera y un adiós a las bolsas de plástico (foto: Ansa)

03/08/2018 - Pioneros

Adiós a la bolsa plástica en Chile

El presidente Sebastián Piñera celebró ayer en pleno paseo peatonal Ahumada de esta capital la publicación en el Diario Oficial de la Ley que elimina el uso de bolsas plásticas en el comercio de todo Chile.

Detalles.

Mientras repartía bolsas de tela, el mandatario sintetizó que el objetivo del cuerpo legal es "pasar de la cultura de lo desechable -todo se usa y bota-, a la sana cultura de lo reciclable, la economía circular, las cosas se usan una vez, se reciclan, se vuelven a usar".

Acompañado de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, el mandatario graficó que el planeta Tierra "está dando gritos de angustia y nos dice "cuídenme, porque si ustedes no me cuidan a mí, yo no los voy a poder cuidar a ustedes".

Mencionó que en Chile se producen anualmente 3.200 millones de bolsas plásticas. "Una bolsa plástica toma segundos en producirse, se utiliza menos de 30 minutos, desde el supermercado a la casa, y después se demora 400 años en biodegradarse" acumulándose en vertederos, en el campo, en la ciudad, en las playas y también en el mar. Citó que el 90% de los pájaros, y un porcentaje muy importante de los peces, tienen plástico en sus estómagos. "Y a lo mejor, si nos hiciéramos un examen nosotros mismos, encontraríamos algo parecido. No podemos seguir por ese camino".

Piñera afirmó que "Chile se está convirtiendo en el primer país de América Latina, y uno de los primeros países del mundo en decirle "chao" a las bolsas plásticas. Y yo creo que eso es bueno para Chile, bueno para América Latina, bueno para el mundo".

La ley, que tiene ocho artículos y uno transitorio, va a entrar en vigencia en seis meses más para los grandes establecimientos comerciales y en forma diferida para los medianos y pequeños, para que se puedan adaptar. Entretanto podrán entregar dos bolsas plásticas, luego estarán prohibidas.

En el caso de las pymes y pequeños negocios -ferias libres o almacenes de barrio- tendrán un plazo de dos años para dejar de usar bolsas plásticas.

Cubillos comentó que la ley "implica un cambio de hábito de la población" y destacó que "ya son muchos los establecimientos comerciales que voluntariamente han dejado de entregarlas y muchos consumidores, a su vez, están dejando de exigirlas".

El gremio del plástico intentó frenar la norma presentando un escrito al Tribunal Constitucional, el cual no acogió su planteamiento. El incumplimiento de la ley podrá ser castigado con una multa de 372 dólares por cada bolsa que irá en beneficio del respectivo municipio encargado de fiscalizar.