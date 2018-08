02/08/2018 - Decisión de la Cámara Electoral

José Luis Gioja vuelve al frente del Partido Justicialista

La Cámara Nacional Electoral revocó este martes la intervención del Partido Justicialista que había dictado la jueza federal María Servini de Cubría, y restituyó al frente de esa fuerza política nacional al diputado José Luis Gioja, junto al resto de las autoridades que habían sido desplazadas.

De esta forma, la Justicia puso fin a la intervención partidaria de la que había quedado a cargo del sindicalista Luis Barrionuevo desde el 10 de abril pasado.Al parecer, la noticia fue celebrada durante la reunión de la Mesa de Acción Política que presidía Gioja y el presidente del Congreso partidario, Gildo Insfrán, en la sede del PJ porteño, donde el fallo se festejó entre los presentes.

El encuentro que se había convocado para analizar la táctica electoral del peronismo se levantó de inmediato y se dio paso a la celebración: junto a Gioja e Insfrán festejaron la noticia los dirigentes Beatriz Rojkes de Alperovich, Rubén Marín, Gustavo Menéndez, María Emilia Soria, Eduardo 'Wado' de Pedro, Cristina Álvarez Rodríguez, Ginés González García, Alberto Rodríguez Saa y Agustín Rossi, consignó Noticias Argentinas.

Día peronista: todo lo que hay que saber sobre la intervención del PJEn la sentencia conocida este jueves, los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera explicaron que la intervención judicial de un partido político es una medida "excepcional", que sólo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, lo que en el caso no se verifica.

El fallo sobre el Partido Justicialista compartió así la opinión del fiscal de Cámara, Jorge Di Lello, que sostuvo que la resolución de intervención "adolece de severos defectos en los presupuestos de fundamentación", pues "los argumentos de la sentencia, en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico".José Luis Gioja no esperó a la conclusión de los trámites en la Justicia, y se presentó en la puerta del histórico edificio de Matheu 130, aunque no pudo ingresar.

Allí, rodeado de militantes eufóricos que celebraban a los gritos la restitución del sello y sus bienes a las autoridades electas, Gioja calificó la decisión de la Cámara Electoral como una "bocanada de oxígeno grande para este gran movimiento."Hoy no podemos entrar, pero no importa. No vamos a derribar ninguna puerta", dijo el dirigente, tras recordar el día en que, hace cuatro meses, lo desalojaron con presencia policial en la puerta."Se ha hecho Justicia", afirmó, y comentó que sólo falta que los apoderados completen los trámites correspondientes para recuperar las llaves de la sede y así reasumir la conducción del partido.Contento por la decisión, el exgobernador de San Juan sostuvo que la decisión de la Cámara Nacional Electoral es "un envión importante para trabajar con el overol puesto por la unidad".

En relación a la unidad del peronismo, aseguró que "las puertas del partido están abiertas de par en par" para todos los opositores al Gobierno de Mauricio Macri y llamó a "construir un gran frente patriótico electoral que definitivamente termine con esta especie de liberalismo que gobierna la Argentina".Por otro lado, Gioja declaró que intentó comunicarse con Barrionuevo para invitarlo a participar de "la unidad", pero al no localizarlo habló con Carlos Campolongo, el portavoz de la intervención para que le transmita su mensaje.

Junto a Gioja en su vuelta a Matheu estuvieron Gustavo Menéndez -en carácter de jefe del PJ bonaerense- y Rodríguez Saá, además de la diputada nacional del Frente para la Victoria-PJ Cristina Álvarez Rodríguez, el dirigente porteño Francisco Cafiero y la platense Victoria Tolosa Paz.