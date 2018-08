02/08/2018 - Salud

El hospital Avellaneda brinda un curso online sobre epilepsia

La capacitación se lleva a cabo durante seis miércoles, a partir de las 11 horas, y está destinada a niños y adultos que padecen esta patología y a sus familiares. Durante la primera teleconferencia participaron los hospitales de Concepción, Tafí del Valle, Trancas y el Centro de Telemedicina de la Facultad de Medicina (Latiem).

El curso está organizado por el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina, por medio del Instituto de Bioelectrónica “Profesor doctor Fernando Martínez” y el hospital Avellaneda.

Al respecto, el director del hospital, Luis Medina Ruíz, comentó que “la idea surgió del doctor Federico Pelli Noble. También participa el estudiante de medicina Lucas Massino. Esto es un programa de educación a la comunidad de manera online a través de telesalud durante seis miércoles, donde durante una hora un profesional disertará un tema relacionado a la epilepsia”.

Durante la primera clase se trató la temática de la convulsión febril y las recomendaciones sobre los cuidados que se deben tener. Además participaron aproximadamente 80 personas de otros hospitales que estuvieron en teleconferencia.

“Está demostrado que el paciente que tiene epilepsia y conoce la enfermedad tiene mejores cuidados y menos crisis. A veces el hecho de no cuidarse no es solo no tomar la medicación, se debe realizar un descanso adecuado y hay medicamentos que no deben tomar. La familia debe tener ciertos cuidados con la persona cuando tiene una crisis (evitar que se caiga al piso, golpearse, quemarse)”, agregó Medina Ruíz.

Cabe destacar que el curso online cuenta con un espacio para preguntas y respuestas, y entrega de certificados. Los docentes son los doctores: Miguel Jarma, Martín Maldonado, Sofía Castillo Kairuz, Daniela Grací, Constanza Pasteris y Federico Pelli Noble.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el 7 de agosto en www.cursoepilepsia.ml.