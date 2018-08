31/07/2018 - Desaparición forzada

Tucumán marcha a un año del asesinato de Maldonado

Los organismos de Derechos Humanos de Tucumán, junto a diversas organizaciones políticas y sociales, movilziarán hoy a las 19. Es a un año de la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado por parte de las fuerzas represoras del Estado.

La convocatoria es a nivel nacional y Tucumán no estará ausente, por eso Plaza Independencia será el escenario para que miles de tucumanos se maniesten por el asesinato de Maldonado. En Tucumán se plegarán partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, agrupaciones estudiantiles y fundamentalmente organismos de Derechos Humanos.

Convocatoria nacional

A un año de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa en la sede de Télam.

“Estamos a un día de cumplirse un año de la desaparición forzada de Santiago. Hace exactamente 365 días que Santiago iba al Pu Lof Cushamen a solidarizarse con la causa mapuche que él creía justa. Nosotros llevamos solamente un año de este trajinar, y parece que ha pasado una eternidad. Se nos hace muy difícil a veces salir a luchar, sobre todo cuando es todo tan perverso, cuando tuvimos que batallar con un montón de situaciones. El Estado lo desconoció, lo negó durante 78 días”, sostuvo en la conferencia el hermano de Santiago, Sergio Maldonado.

El joven fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017, cuando se acercó en solidaridad con la recuperación territorial de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, en el marco de un operativo represivo salvaje de Gendarmería. 78 días después, el 17 de octubre, su cuerpo fue encontrado sin vida en el Río Chubut.

Bajo el lema “Santiago es Solidaridad”, marcharan este miércoles 1 de agosto hasta la histórica Plaza de Mayo para continuar reclamando justicia y señalando al Estado como responsable de su desaparición forzada y muerte.

“La lucha de Santiago no es solamente nuestra, no es algo que nos pertenezca, sino que trascendió fronteras y todo lo que nosotros podemos imaginar. Y vemos como todos y todas se lo atribuyeron y lo creyeron un hijo, un hermano, un amigo, un primo. Eso para nosotros es muy alentador, porque no sé si vamos a poder estar todo el tiempo atrás de esto”, manifestó Sergio y destacó: “Es el Estado el único responsable que nosotros tengamos que hacer un peregrinaje para poder alcanzar la verdad”.