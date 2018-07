AMPLIAR El machi Celestino Córdova, imagen difundida en las redes sociales (foto: Ansa)

Liberan a dirigente mapuche para que cumpla con rito sagrado

Bajo estrictas medidas de seguridad, el machi celestino Córdova pudo ir, ayer, a su rehue (altar) con un permiso de las autoridades carcelarias de sólo 14 horas y así renovar sus poderes espirituales, como lo dispone la cosmovisión ancestral del pueblo mapuche.

Detalles.

La autoridad indígena, condenada a 18 años de prisión por la muerte en enero de 2013 del matrimonio Luchsinger-Mackay, fue trasladado en una ambulancia desde el hospital intercultural de Nueva Imperial hasta su casa de Padre Las Casas en medio de un fuerte operativo de seguridad policial.

De acuerdo a Televisión Nacional, que citó a carabineros, 150 uniformados se encuentran en el sector organizados en tres circuitos de seguridad apoyados por un helicóptero institucional.

Gabriela Calfucoy, vocera del machi, comentó que Córdova no está esposado y la actividad se desarrolla como había sido acordado.

El machi fue trasladado pasadas las 9.30 GMT de esta madrugada, hora en que empezaría a avanzar el permiso especial otorgado por Gendarmería, que aceptó la participación de sólo 30 de los 300 miembros de la comunidad.

Celestino Córdova se encuentra en un delicado estado de salud a raíz de la huelga de hambre que reinició el pasado 30 de mayo, luego que a comienzos de año efectuara un movimiento similar por 102 días. La salida del machi sólo fue posible por el intenso diálogo que ha instaurado el ministro de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera, el ex canciller Alfredo Moreno, que esta semana reunió a lonkos (jefes de comunidades) con el hijo del matrimonio Luchsinger. Jorge Luchsinger declaró tras el encuentro que no se oponía a la ceremonia tradicional mapuche del machi. El ministro Moreno visita cada 15 días la región de la Araucanía -la más pobre del país donde habita la mayor parte del pueblo mapuche- junto a varios titulares de cartera (Vivienda, Salud, Educación, Trabajo, Economía) para cumplir con un plan de desarrollo que fortalezca a las comunas rurales. Además, el ex canciller se ha empapado de la organización mapuche que no reconoce una sola autoridad sino que cuenta con varios representantes -en lo que el propio Moreno ha llamado una relación "horizontal"- y ha gestado confianzas para generar un mejor clima. Lo reconoció Héctor Llaitul, fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (a la cual se le atribuyen los atentados contra las empresa forestales), quien anunció el cese de las "acciones de resistencia". "Es una buena noticia para el machi y para todo nuestro pueblo sobre todo desde la perspectiva de nuestros derechos políticos, culturales y religiosos. La petición del machi trasciende aspectos relacionados solo con beneficios penales y desde ese punto de vista valoramos el gesto del gobierno", señaló Llaitul en declaraciones al semanario The Clinic. Enseguida anunció como CAM "un cese de todas nuestras acciones de resistencia vinculadas a la petición del machi. Su petitorio fue atendido, es lo que esperábamos y es lo que ha sucedido". Llaitul se manifestó además abierto a la posibilidad de iniciar un diálogo "político de alto nivel" con el Ejecutivo. "Estamos ante un escenario propicio para un diálogo de alto nivel con aquellas autoridades que busquen una salida política y no necesariamente la vía policial. Como CAM queremos dialogar con el gobierno sobre temas sustanciales, referidos a nuestras demandas históricas como pueblo".

Entre ellas, el reconocimiento constitucional como pueblo, su autodeterminación y la restitución de sus tierras ancestrales.