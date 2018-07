27/07/2018 - Tecnología

Huawei capacitará a tres estudiantes tucumanos en China

Es uno de los programas de RSE emblema de la compañía que se realiza por segunda vez en el país y que cuenta con el respaldo del Ministerio de Modernización y del Ministerio de Educación de la Nación. De entre los seleccionados, viajaron tres estudiantes de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán.

Diez estudiantes argentinos de universidades públicas y privadas partieron hoy hacia China como parte de Semillas para el Futuro (Seeds for the Future), un programa educativo global de Huawei, que la empresa implementa por segunda vez en el país. A nivel local, participan tres alumnos de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán: María Florencia Córdoba, Ignacio Aramburu y Martín Nieva.

Los estudiantes (ocho hombres y dos mujeres) estarán en China durante dos semanas. Allí, asistirán a seminarios sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) en la Casa Matriz de Huawei y visitarán los laboratorios de la empresa, junto a estudiantes de otras nacionalidades. Esto incluirá su paso por Beijing, Shenzhen y Hong Kong, lo cual les permitirá interiorizarse con la cultura china tradicional.

La segunda edición del programa Semillas para el Futuro se enmarca en un memorándum de entendimiento (MDE) que la compañía mantiene con el Ministerio de Modernización y el Ministerio de Educación de la Nación, tendiente a contribuir con el desarrollo educativo de jóvenes de todo el país.

Durante un evento realizado ayer en el Centro Regional de Entrenamiento de Huawei para presentar el programa, generar la firma del MDE y despedir a los estudiantes, el CEO de Huawei en Argentina, Tiger Wei, destacó el rol que desempeña el desarrollo de las TICs en todos los planos de un país, tanto en la industria, como en la educación, las finanzas y hasta en las formas de gobernanza, a nivel local e internacional. Y sostuvo que “el programa busca identificar y potenciar las Semillas – entendidas como talentos – de Argentina que permitan contribuir con la evolución de la sociedad”.

Por su parte, el secretario de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones del Ministerio de Modernización de la Nación, Héctor Huici, expresó: “Reafirmamos nuestro compromiso y agradecimiento a Huawei por la capacitación de estos jóvenes estudiantes que serán talentos del futuro en el sector TIC. Destacamos su selección entre más de 300 aspirantes, les deseamos éxito en su viaje y fomentamos que aprovechen el mismo, no sólo en sus aspectos técnicos específicos sino en empaparse de la cultura China, país con quien la Argentina ha definido una alianza estratégica”.

A su vez, el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que: “"Es importante fortalecer el nexo entre los sectores público y privado, articulando la educación con experiencias concretas de aplicación de los conocimientos, formando a estudiantes que serán, en el futuro, activos actores del desarrollo de nuestro país. La inserción en el mundo del trabajo, en una realidad global cada vez más dinámica, es una experiencia insustituible que pretendemos ampliar a la mayor cantidad de jóvenes posible”.

Finalmente, la presidenta de ENACOM, Silvana Giudici, afirmó que “La integración con el mundo y la transferencia de conocimiento son el único camino posible para el desarrollo del país. Por eso acompañamos el programa “Semillas del futuro” y estamos orgullosos de los jóvenes que nos representan”.

Los jóvenes seleccionados tienen entre 23 y 30 años y pertenecen a las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistemas de Información. Se trata de Gastón Bugnar (UTN La Plata), Julián Mazzei (UTN Santa Fe), María Florencia Córdoba (UTN Tucumán), Ignacio Aramburu (UTN Tucumán), Martín Nieva (UTN Tucumán), Marcelo Lynch (ITBA), Sebastián Guido (ITBA), Alejandro Luna Bringas (Universidad Blas Pascal, Córdoba), Ana Canteros (Universidad de Misiones) y Tobías Lichtig (Universidad de Buenos Aires).

Del proceso de selección participaron alumnos de 18 Universidades de distintas regiones del país, quienes fueron evaluados en conocimientos sobre inglés, lógica y TIC´s, a través de la plataforma de formación en la nube Huawei Learning Cloud. Los estudiantes que alcanzaron la instancia de preselección y no pasaron a la fase final, tendrán la posibilidad de aplicar para posiciones en Huawei una vez graduados, siendo considerados en forma prioritaria.

En 2017, la compañía implementó por primera vez la iniciativa en Argentina; fueron partícipes 10 jóvenes de diversas provincias del país. A nivel global, se inició en 2008 y hasta finales de 2017 ha llegado a más de 350 universidades de más de 108 países y regiones, capacitando a más de 3.600 estudiantes. Semillas para el Futuro está orientado a desarrollar el talento local, fortalecer la transferencia del conocimiento y mejorar el uso y entendimiento de las personas en la industria de las telecomunicaciones.

Las voces de los protagonistas de una experiencia única

Martín Nieva (UTN de Tucumán): Estoy muy expectante del viaje porque me llama mucho la atención la cultura asiática. Apenas me enteré que era finalista, me puse a buscar información y me di cuenta de cuánto hay por conocer; creo que los viajes motivan el aprendizaje. De los diez seleccionados, tres somos de Tucumán, y eso llamó mucho la atención en la provincia. Actualmente, trabajo como desarrollador de software, y espero en un futuro poder abrir una empresa de telecomunicaciones.

María Florencia Córdoba (UTN de Tucumán): El viaje me despertó muchas expectativas en cuanto a lo profesional y lo humano, busco capacitarme en lo que Huawei nos pueda facilitar y conocer las tradiciones locales, generar contactos para luego poder colaborar con la universidad y la provincia. Pienso que en Huawei hay un gran proceso de investigación en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, que todavía acá no están tan desarrolladas, y quiero nutrirme de eso. No estaba en mis planes irme a China y esto me sorprendió. Actualmente estoy aprendiendo chino.

Ignacio Matías Aramburu (UTN de Tucumán): La propuesta de viaje me fascinó, pienso que voy a tener acceso a conocimientos de última tecnología vinculados a las telecomunicaciones. Y el intercambio con la cultura china me interesa muchísimo; de Asia conozco Hong Kong, cultura con la cual también me interioricé a través de la lectura. Le agradezco mucho a Huawei por la oportunidad, espero en un futuro poder ayudar a empresas a crear soluciones para la gente.

Alejandro Luna Bringas (Universidad Blas Pascal de Córdoba): Me intriga mucho conocer China, y estoy muy expectante de todo lo que pueda aprender de la cultura oriental, como también de conocimientos técnicos. Trabajo desde que comencé la carrera y este aprendizaje me va a servir mucho para poder aplicarlo. También quiero interiorizarme sobre nuevas y diferentes formas de relacionarme con la gente, a nivel humano.

Ana Canteros (Universidad Nacional de Misiones): No conozco China y nunca había viajado tan lejos. Tengo la expectativa de incorporar lo máximo posible sobre la cultura y la parte técnica, para volver y compartirlo con amigos, colegas y familiares. Actualmente formo parte del programa de Investigación en Computación de la universidad y lo aprendido me va a servir mucho. Además, en mi provincia se están llevando adelante varios proyectos de telecomunicaciones y me gustaría poder participar ahí algún día. Me enteré del programa por un compañero que fue parte del proceso de selección el año pasado; todas sus esperanzas estaban puestas en mí.

Tobías Lichtig (Universidad de Buenos Aires): Lo que más me interesa de este viaje es abrir la cabeza y tener experiencias enriquecedoras. Mis expectativas tienen que ver con nutrirme de una perspectiva distinta, replanteándome – en incluso cambiando - algunos principios básicos que damos por sentado, al analizarlos desde otro ángulo. Estoy muy contento de haber sido seleccionado entre los finalistas y muy agradecido por la colaboración que recibí por parte de la universidad; soy ayudante en algunas materias de la carrera y hasta alumnos se acercaron a mí.

Gastón Bugnar (UTN de La Plata): Pienso aprovechar esta oportunidad al máximo para poder interiorizarme en la cultura de oriente, de la que no conozco absolutamente nada. Creo que el conocimiento técnico se puede obtener acá y que lo valioso es la experiencia y la visión global que Huawei nos pueda transmitir respecto al futuro de las TICs. Estoy muy contento con el apoyo que recibí por parte de la universidad y de mis compañeros de trabajo.

Sebastián Guido (ITBA): Mi interés en relación al viaje tiene que ver con interiorizarme con la cultura china y con el funcionamiento de Huawei, con cómo una empresa tan grande funciona, cómo está esquematizada. El conocimiento específico se puede obtener en otro lado. ¿Qué espero traer de vuelta? Soluciones y desarrollos que ya existen en otras partes del mundo y que podrían aplicarse en Argentina.

Marcelo Lynch (ITBA): La parte más valiosa es el intercambio cultural que se nos va a dar con otras delegaciones, es lo que tiene mayor valor exclusivo y enriquecedor. El viaje me despertó el interés por estudiar el idioma. En un futuro, quiero abocarme a la dimensión educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que es lo que verdaderamente me interesa. Las TICs tienen mucho potencial.

Julián Mazzei (UTN Santa Fe): Quiero conocer cómo es la cultura y las instalaciones de Huawei en China. Soy amigo de uno de los chicos que viajó el año pasado, y tengo grandes expectativas en cuanto a lo que fue su vivencia. Busco que esta experiencia me traiga aparejadas oportunidades para mi futuro profesional. Estoy muy agradecido a la facultad por el respaldo que me dieron.