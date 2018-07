24/07/2018 - En General

Egresadas de la Sarmiento repudian injerencia de FFAA en asuntos internos

Las abajo firmantes, egresadas de la Escuela Sarmiento de la UNT, repudiamos la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, de modificar por Decreto las funciones legales que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país.

Esta iniciativa del gobierno busca expandir la presencia militar en nuestra vida cotidiana, confundiendo el principio de separación entre seguridad interior y defensa nacional, siendo esto último lo único que le cabe a las fuerzas militares en democracia.

El presidente Macri pretende derogar por decreto normas que en nuestro país fueron sancionadas a partir de los acuerdos democráticos que desde 1983 hemos suscripto como pueblo y que el Congreso plasmó en leyes. Por ello, el accionar del PEN es claramente ilegal.

No queremos a los militares en cuestiones de seguridad interior so pretexto de luchar contra el narcotráfico, porque sabemos que ese camino pone en peligro la libertad e integridad de cada unx de nosotrxs. Como argentinas queremos una política de seguridad que sea democrática y seria, con fuerzas de seguridad profesionalizadas y respetuosas de los DDHH. Ello no se logra desprofesionalizando a las fuerzas armadas y desprestigiándolas al destinarlas a funciones para las que no fueron creadas ni tampoco sus integrantes formadxs con tal fin.

Denunciamos que el ajuste que este gobierno pretende se logra con represión y criminalización de los reclamos populares y no estamos dispuestas a tolerar que pretendan hacernos vivir bajo amenaza.

Exigimos que se respeten las leyes de la democracia y se garantice la vigencia de los Derechos Humanos de todxs lxs cuiudadanxs sin distinción.

Tucumán, Julio 24 de 2018

Estela María Assaf (1964), Valentina García Salemi (1994), Julia Vitar (1999), Roxana Laks (1982), Mirta Hillen (1978), María Inés Cuenya (1973),), Silvana De Chazal (1980), Marta Alicia Juárez (1973),Lucía Doz Costa (2001), Lisa María Neme Rodríguez (1982), Silvia Rojkés (1975), Silvia Patricia Pantalena (1979), Paula Cutín (1987), Rosa Ana Herrera (1973), Alicia Alvo (1969), Elsa Wainzinger (1970), Marcela Estrada (1977), Erika Fernanda Baños (2001), María Magdalena Pisa (1990), Claudia Sandoval Salinas (2001), Gabriela Blanco (1987), Evelina Welsch (1973),), Daniela Moreno (1975),), Viviana Cristina Balella Ibáñez (1994), Susana de Fátima Fourcans (1973), Lucía Ana Cisint (1994), Alicia Tello Fonts (2001), Luisiana Gerber (2001), Carolina Robledo (2013), Silvia Sandoval (1972), Silvia Nassif (2001), Lelia Corral (1975), Judith Iaskowvsky (1987), María de la Paz Madariaga (2013), Silvia Mirkin (1971), Olga Viviana Torres (1978), Alicia Yapur (1982), Graciela Tío Vallejo (1982), Fabiola Orquera (1985), Mariana Bonano (1993), Nora Leonor Kantarovsky (1967), Sara Luisa Corbalán (1985), Sara Estela Ferullo (1976), Ana Cacilia García Salemi (1996), Susana Salvatierra (1986), María Zimmerman (1987), Fanny Kaliman (1989), Cecilia Catuara (1985), Ana Isabel Dantur (1978), Julia Elena Maldonado (2009), Cecilia Haro (2009), María Florencia Vallino Moyano (2008), María Karina Pérez Odstrcil (1988), Laia Kaliman (2004), Erina Allier (2010), Susana Herrero Jaime (2004), Inés González Alvo (2000), Inés Osatinsky (1956), Lucia Allier (2015), María Leonor Sandoval Salinas (1997), Alicia Catalina Prebisch. (1980), Ana María Fernández. (1974), Valentina Mirkin. (2011), Mariana Gómez Balcells (2011), Jimena Estévez (2011), Florencia García (2011), Sofía Tuzza (2011), Micaela Medina (2011), Fiona Lena Brown (2011), María Joaquina Calderali (1992), María Laura Paz Posse (1982), Laura Ocampo (2004), Eva Cárdenas (2004), Mariela Juárez Salcedo (1985), Mariela Acotto (1987), Sofía Lacks (1975), Silvina Duprat (1975), Clara Yáñez (1963), Julia Mema (2006), María Julia Garat (1996), Daniela Dantur (1990), Priscilla Ana Powell (1999), María José Núñez (2001), Verónica Ovejero (2001), Flavia Bazzano (2001), Josefina Doz Costa (1998), Mariana Grillo (2001), Adriana Rocío Fiori (2015), Belén Barcala (2010), Claudia Muruaga (1983), Candelaria Rocío Sáez Domínguez (2015), Silvia Graciela Nassif (2001), Sofía Natalia Pomnce de León (1999), Matilde Silva. (1992), Graciela Magdalena Yacuzzi (1993), Paula Rosario Grillo (1993), Natalia Osset (1992), Mariana Magdalena Sosa (1992), Sara B. Maguna (1967), María Graciela Jaén (1991), Silvia Lomáscolo (1990), Nélida Mansilla (1973), Denisse Oliszewski (1995), María Cecilia Jaskowski (1995), Isabel Aráoz (1998), Ana Paulina Fernández Gravich (1999), María Elvira Juárez (1966), Agustina Doz Costa (2008), Ana Eugenia López (2003), Silvia Sahian (1991), María Alejandra Cocimano (1993), Fernanda Doz Costa. (1993), Lucrecia Torres Vega (1999), María Federica Briones (1991), Natalia Lipovetszky (1993), Eugenia Di Lullo (2001), Tania Sofía Nasrallah (2010), Melina Rodríguez (1992), Guadalupe Ahmad (2013), Paula Boldrini (1995), María Fernanda Beltrame (1975), Gabriela Blanco (1987), Beatriz Cuenya (1966), Mariana Nofal (1992), Margarita Espeche (1971), Mariana Azar (1994), Alexia Eliana Guraiib (1994), Natalia María Médici (1994), Adriana Vitriú (1994), Fernanda Figueroa (1994), Liliana Lavanda (1994), Valeria Totongi (1987), Edurne Cárdenas (1997), Virginia Vitar (1996), Ana Sofía Gemio (1999), Sofía Neder (2002), María Eugenia Dechazal (1978), Graciela Doz (1978), Julieta Krapovickas (2001), Paula Mirkin (2006), Marcela Blanco (1982), Silvia Rosa Greco (1965), Cristina Mabel Redondo.(1976), Ana Isabel Dantur. ((1978), Sandra N. Elsinger (1981), Marcela Rossi Yapur (2004), María Eugenia Rebollar (1965), Ana Jeger (2003), Vanessa Neuman (1992), Ana Paulina Fernández Garvich (1999), Silvia Hillen (1987), Paula Gabriela Llanes (1991), María Natalia Zavadicker (1991)