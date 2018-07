AMPLIAR El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez

Bolivia no venderá gas a bajo precio a la Argentina

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró ayer que la propuesta de Argentina de comprar más gas a Bolivia no es favorable para el país porque si bien demanda mayores volúmenes del energético, no establece una oferta de precio.

"Bolivia está en condiciones de vender más gas a la Argentina, pero a un mejor precio. Contrariamente a ello, la oferta de Argentina no es favorable para el país, si bien requieren más gas boliviano, en la propuesta argentina ellos bajan sus obligaciones y no establecen una propuesta de precio, por lo que en las actuales condiciones se hace inviable está propuesta", indicó, citado en un boletín de prensa.

Sánchez explicó que el gas boliviano sigue siendo el más competitivo de la región, en el caso del mercado argentino, el gas boliviano tiene un precio aproximado de 5 dólares el millón de BTU, mientras que el precio de GNL puesto en la Argentina es mayor a 7 dólares, y el importado de Chile está por encima de ese precio.

"Bolivia siempre va a ser muy competitivo en cuanto a oferta de gas, frente al GNL o a proyectos como Vaca Muerta en Argentina o Presalt en Brasil, que reportan precios mayores al GNL importado", mencionó.

El gobierno de Argentina a través de su Ministerio de Energía y Minas, presentó el requerimiento (no oficial) al Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, en el que de la empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), ex Enarsa, de adecuación al contrato comercial de venta de gas, que establece un incremento en la obligación de YPFB en el periodo de invierno y una reducción del 50% a la obligación de IEASA durante verano.

Argentina realizó una segunda propuesta (no oficial) a YPFB en el que segmenta e incrementa las obligaciones para la estatal boliviana no solamente para invierno, sino también para verano, asimismo se incrementa las penalidades para YPFB.

"Estas propuestas hechas nunca fueron oficializadas, no obstante, YPFB evaluó la solicitud presentada por la exautoridad argentina y propuso una reunión para presentar una contrapropuesta, sin embargo la misma no se concretó por el cambio de ministro en Argentina y por ello no se avanzó más en el tema", dijo.

Agregó que "mientras todos los países buscan garantizar su seguridad energética, nosotros tenemos un excedente bastante grande, por lo que podemos exportar el gas a otros países y generar ingresos, nuestra prioridad siempre es el mercado interno y posteriormente los compromisos asumidos en los mercados de exportación".



El Ministro de Hidrocarburos manifestó que "la Argentina a la fecha tiene una mora con el país por las facturas de abril y mayo 2018, que esperamos en los próximos días regularice esta situación. YPFB ya envió a su contraparte recordando los plazos de pago y que los retrasos están sujetos a pago de intereses".

"Nosotros tenemos a la fecha un contrato con la Argentina y por ahora lo que rige y manda es el contrato, todo lo demás son propuestas, en la que nosotros velaremos que las condiciones siempre sean en favorables para el país en volumen, en precio, en época y en temporadas. Estamos abiertos a seguir negociando y llegar a un buen acuerdo sobre el tema", señaló.