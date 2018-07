19/07/2018 - Según Nilda Garré

"Patricia Bullrich elogia actividades ilegales"

Nilda Garré, diputada nacional (FPV-PJ), apuntó contra la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la tildó de elogiar “actividades ilegales”. Además, consideró que el oficialismo cree en la represión “como un mecanismo de control”, porque esperan un escenario de gran descontento social.

“Hoy la ministra (Patricia) Bullrich ha hecho una política que se basa en darles mucho poder a las Fuerzas y elogiar actividades ilegales donde se mata gente por la espalda“, apuntó la exministra de Seguridad y consideró que hoy “el joven pobre es candidato a ser víctima del gatillo fácil”.

Garré sostuvo desde los estudios de Radio Caput que el oficialismo cree en la represión “como un mecanismo de control del gobierno”, porque “se ven venir un escenario de protesta social” y quieren tener métodos “de represión a estas reacciones“.

Con relación a la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, la exministra de Defensa evaluó que “es ilegal” y advirtió que “pueden crear el enemigo interno” y “tener a las Fuerzas Armadas como un refuerzo para la represión a la protesta social“.

Para la diputada, Cambiemos “es un gobierno que vive en un torre de cristal, aislado de la gente e ignorando problemas profundos que están sucediendo”. “Lejos de ser el mejor equipo del mundo, tienen una banda de CEOS que no saben nada de políticas de Estado“, aseguró.

ARA SAN JUAN

Para la exministra de Defensa, el accionar del gobierno nacional en relación con la búsqueda del submarino Ara San Juan evidencia su “torpeza e inutilidad”. “¿Hay cierta decisión de no encontrar los restos?”, se preguntó y reflexionó: “Se ven las razones, que no se ve la utilidad de esa decisión”. El presidente “primero se hizo el tonto”, ahora “elige una empresa que no reúne los requisitos esenciales y todavía sigue sin definirse el tema”, relató.

“El presidente ha hecho DNU para nombrar miembros de la Corte. No entiendo por qué no hace un DNU para hacer una contratación directa“, señaló.

La legisladora integrante la comisión bicameral que investiga lo ocurrido con el submarino se lamentó: “Quizá nunca podamos tener la seguridad de lo que pasó. Lo más trágico es que el gobierno nacional no hace nada para buscar los restos“.