16/07/2018 - Desarrollo Social

Cada vez más emprendedores pueden llevar adelante sus proyectos

Más de 70 emprendedores de la capital e interior de la Provincia, recibieron microcréditos para fortalecer sus emprendimientos, por un monto superior a los $500.000.

En un encuentro llevado a cabo en el Ingenio Cultural, el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, el secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Francisco Navarro, y el subsecretario de Economía Social y Solidaria, Miguel Cerviño hicieron entrega de los fondos.

“Estamos contentos de poder acompañar a la gente que tiene muchas ganas de trabajar y progresar. Estas son familias que tienen actitud emprendedora pero no tienen la posibilidad de acceder a créditos formales, para ellos el Estado ofrece su apoyo y acompañamiento”, explicó Yedlin, tras el encuentro.

Y agregó: “Estos créditos son a tasa muy baja y se sostienen porque la gente asume el compromiso de devolverlos. De esta manera, otros pueden acceder también a este círculo económico solidario”.

Por su parte, Navarro compartió: “En lo que va del año, estamos por encima de los 350 emprendedores a los que hemos acompañado, generando empleo y posibilidades de crecimiento. Queremos un Tucumán mejor y vamos a seguir desarrollando estas políticas inclusivas. Es muy lindo lo que generan las economías solidarias en las distintas comunidades. Es un momento difícil, así que estamos orgullosos de poder sostener esto microcréditos a una tasa del 6%”.

A su turno, Cerviño explicó: “Es una nueva jornada de entrega de órdenes de pago para 76 emprendedores. De esta manera, fortalecemos las economías regionales de más de 10 localidades de la provincia”.

Emprendedores

Graciela Cruz, es oriunda de la localidad del Naranjo y tiene un emprendimiento de repostería. En el encuentro, contó que los microcréditos la ayudarán a dedicarse de lleno a lo que le gusta, con la posibilidad de que le genere ingresos. “Mis hijos son los que venden y yo la que produzco. Si bien antes juntaba algo de plata para pagar mis gastos, no podía volver a comprar para producir. Ahora con estos microcréditos puedo emprender un camino distinto”, afirmó.

Marta Iriarte de Capital contó que se capacita gracias al ex programa “Ellas Hacen”, que hoy continua como “Hacemos Futuro”, para formarme como modista. “Estoy poniendo mi propio taller en donde recibo todo tipo de trabajo. Si bien, me encanta bordar y me dedico principalmente, ahora gracias a que pude recibir maquinas, también puedo armar un vestido por completo”, aseguró Marta que tiene su taller en Corrientes 882.

Por último, Cristina Moreno dueña de un emprendimiento textil, compartió: “Me dedicó a hacer uniformes, equipos de egresados, disfraces, lo que me pidan. Hoy pude acceder a una nueva entrega para poder comprar insumos, en casa tengo las maquinas pero para poder crecer necesito adquirir nuevos materiales, así que feliz de recibir esto. Mi emprendimiento funciona en Av. Democracia 470, altura 9 de Julio 2800”.