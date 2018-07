12/07/2018 - Brasil

Lula libre en causa por obstrucción de Justicia

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue absuelto ayer en uno de los procesos que se le sustancian en el marco de la megacausa Lava Jato.

Lula, el exsenador Delcidio de Amaral y otros cinco imputados fueron declarados inocentes en un proceso por obstrucción de la Justicia en el Juzgado Federal no. 10 de Brasilia, a cargo del juez de primera instancia Ricardo Leite.

El magistrado absolvió a los acusados por considerar que no se obtuvieron pruebas suficientes sobre el supuesto intento de presionar a un ex ejecutivo de Petrobras, Nestor Cerveró, para que no acuse a Lula en uno de los juicios de Lava Jato.

El juez acató la recomendación del Ministerio Público de Brasilia para el cual no basta una delación premiada para condenar a un procesado.

Lula está arrestado desde el 7 abril en Curitiba en cumplimiento de una condena de 12 años y un mes por corrupción, por recibir indebidamente un apartamento en una balneario de San Pablo,en otro proceso inscripto en Lava Jato.

Está previsto que en los próximos meses el juez Sergio Moro, mentor de Lava Jato, presentará su sentencia sobre otro proceso en curso contra el ex gobernante.(ANSA).